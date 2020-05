Zaměstnanci a plavčíci od úterý nově bez roušek

Praha - Roušky nově nebudou muset při zachování dvoumetrových rozestupů od úterý nosit zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest nebudou mít také plavčíci, trenéři a instruktoři vykonávající činnost u bazénů a dodržující odstup dvou metrů. Roušky nebudou muset mít ani řidiči vozidel veřejné dopravy, pokud nebudou v přímém kontaktu s cestujícími při jejich odbavení. Kadeřníci nebudou muset od úterý nosit dvojitou ochranu obličeje, mohou odložit štít.

"Rozšiřujeme to obecně, protože nedává smysl držet to pouze v rámci kanceláří. Pokud zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě (ve výrobních halách, výrobních provozech), pracují ve vzdálenosti alespoň dvou metrů, nemusí mít roušku nasazenou," řekl Vojtěch. Dosud nemuseli mít roušky lidé v případě rizikové práce třetí a čtvrté třídy v zátěži teplem. Zákon o veřejném zdraví rozděluje práci podle rizikovosti do čtyř tříd a vyjmenovává různé rizikové faktory, proč je riziková.

Kadeřníci nebudou muset od úterý nosit dvojitou ochranu obličeje, mohou odložit štít. Měli by ale alespoň každé dvě hodiny měnit roušku. Odložení štítu se podle Vojtěcha týká i kosmetiček a masérů, pro které dosud platilo stejné nařízení. ČTK to napsal v SMS. Nejvíce si na dvojí ochranu stěžovali kadeřníci, podle kterých se stala zdravotním rizikem. Do výzvy vládě na zrušení štítů, kterou inicioval majitel pražského kadeřnického salonu Robert Starý, se zapojilo kolem tisíce tuzemských kadeřníků.

Nošení roušek, respirátorů či šátků bylo v Česku kvůli epidemii nového koronaviru až na výjimky povinné od 19. března. Ode dneška už nemusí lidé venku nosit roušky při dodržení dvoumetrových odstupů. Povinnost nadále platí při použití veřejné dopravy, v obchodech, úřadech, nemocnicích a dalších vnitřních prostorech.

Výjimku v nošení mají dále například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo. Roušky při dodržení rozestupů nejméně 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti nemusí mít také žáci, studenti a účastníci vzdělávání, účastníci přijímacích řízení a členové zkušebních institucí na školách, a také účastníci státních zkoušek na vysokých školách.

Výjimku ministerstvo dříve přidalo také pro osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb při zachování rozestupů minimálně 1,5 metru. Roušku nemusí mít ani pacienti a zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou při poskytování péče. Týká se to například logopedů.

Velká část lidí nosí dále roušky, zejména na zastávkách

Velká část lidí v Česku si i nadále zakrývá nos a ústa na veřejnosti, i když od dnešního dne už není povinnost mít venku dýchací cesty zakryté. Podle zpravodajů ČTK si lidé nasazují roušky zejména, pokud čekají na zastávkách MHD, mnoho jich ale nosí roušky i na ulicích. V některých krajích však lidé mají roušky méně často než dopoledne. Ochranu dýchacích cest je nadále povinné nosit při použití veřejné dopravy, v obchodech, úřadech, nemocnicích a dalších vnitřních prostorech nebo venku při bližším kontaktu s dalším člověkem.

V širším centru Prahy měla i odpoledne nasazenou roušku většina lidí. Na Karlově náměstí, Jindřišské ulici na Novém Městě, v Karlíně nebo ve Vršovicích si ústa a nos zakrývala stejně jako ráno většina lidí. Výjimkou však byla například cyklostezka podél Vltavy v Podolí, kde roušku neměl nasazenou téměř nikdo. Cyklisté i lidé, kteří se jen procházeli ji ale většinou měli pouze staženou. Naopak naprostá většina Pražanů měla roušku na obličeji při čekání na tramvaje či autobusy.

I v Olomouci dnes odpoledne někteří lidé chodili s nasazenou rouškou. Ochranu nosu a úst měli zejména senioři, často si ji při chůzi po ulici ale nasadili i mladší lidé. V prodejnách i vozidlech MHD nosí roušku podle zjištění zpravodaje ČTK drtivá většina cestujících. Někteří obchodníci dnes vylepili u vstupu do svých provozoven nové upozornění, že při vstupu do prodejny je nutné mít nasazenou roušku.

Někteří lidé v Brně roušky venku i nadále nosí, jiní už využili toho, že je na veřejnosti mít nemusejí. U některých je ale vidět, že mají roušku staženou na krku, nebo mají nákrčník. Roušky většinou lidé mají i na zastávkách, když čekají na městskou hromadnou dopravu.

V českobudějovické čtvrti Suché Vrbné dnes po 15:00 ještě řada lidí roušky venku měla. Venčili v nich dva pejskaři, chodili v nich senioři i dělníci. Mnozí lidé je ale sundali hned poté, co vyšli z obchodního centra; byla mezi nimi prodavačka, jíž skončila směna. Někteří lidé dali roušku do "pohotovostní" polohy na krk poté, co vystoupili z trolejbusu na konečné. Někteří senioři ale na zastávce čekali na svůj spoj v roušce.

Přístup obyvatel Ostravy k nošení roušek je různý. Zatímco někteří lidé už roušky venku sundali a mají je pro případ potřeby připraveny v ruce nebo staženy na krku, jiní si je i nadále ponechali, zvláště starší lidé. Při vstupu do budov či MHD jsou ale lidé převážně zodpovědní a roušky si nasazují, a to i ti, kteří je venku nenosí.

Po ulicích Jihlavy chodili dnes v rouškách především také starší lidé. Odpoledne k nim přibyly i školní děti. Bylo ale patrné, že s ní nezacházejí podle zásad doporučovaných hygieniky - sahaly na vnější stranu celými dlaněmi, i opakovaně při sundávání a nasazování. Část lidí měla roušku ledabyle zachycenou za jedním uchem, jiní staženou na krku, aby si ji mohli v autobuse či v obchodě rychle nasadit. Nasazenou ji měli i cestující v MHD nebo ti, kteří na trolejbus teprve čekali.

V Karlovarském kraji nosí lidé roušky naopak méně než ráno. Ti co roušku mají, ji nosí většinou pod nosem nebo bradou, aby se jim lépe dýchalo. Ráno chodili lidé a děti zejména do škol, zaměstnání nebo do obchodů, kde je nošení roušek povinné. V karlovarské MHD lidé roušky většinou nosí. Dodržují také mezi sebou rozestupy.

Zatímco ráno podle zjištění ČTK v horním centru Liberce v okolí radnice stále spíše převládali lidé, kteří měli ústa a nos zakryté rouškou, odpoledne už tomu bylo naopak. Ráno kolem 9:00 na náměstí u radnice mělo roušku kolem 60 procent lidí, odpoledne po 15:00 už s rouškami chodila přes náměstí asi jen třetina lidí.

Nošení roušek, respirátorů či šátků bylo v Česku kvůli epidemii nového koronaviru až na výjimky povinné od 19. března. Kvůli počátečnímu nedostatku ochranných pomůcek si je lidé vyráběli sami. Roušky se staly zřejmě nejvýraznějším symbolem mimořádných omezení volného pohybu i běžných aktivit kvůli nemoci covid-19, které stát v posledních týdnech postupně ruší.