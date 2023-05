Zámek ve Slezských Rudolticích zahájil po dvouleté opravě sezonu

Slezské Rudoltice (Bruntálsko) - Zámek ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku dnes zahájil novou sezonu po dvouleté opravě, která přišla na více než 10,5 milionu korun. Zámek má nové podlahy, dveře, střechu, fasádu, repasovaná okna a upravovalo se i celé nádvoří. Návštěvníkům se otevřela i nová část zámku, ve které vzniklo regionální muzeum s expozicemi týkajícími se druhé světové války či socialismu. ČTK to řekl kastelán Tomáš Zemba.

Rudoltický zámek patří obci. Rekonstrukce ale byla financována z česko-polského projektu, do nějž byly zapojeny ještě zámek Linhartovy ve Městě Albrechticích a polský zámek Moszna. Původní zámecká expozice byla částečně přístupná i po dobu oprav.

Zemba řekl, že udělat ze zámku regionální muzeum se snažili už od roku 2010, kdy tam začal působit s partou dobrovolníků. "Ono se nám to trošku vymklo z ruky. My jsme chtěli tak tři čtyři místnůstky a dneska otevíráme druhý okruh. Od loňska máme otevřený historický okruh, no a teď otevíráme regionální muzeum," řekl kastelán.

Z původního vybavení zámku se prakticky nic nedochovalo. V části, kde je historická expozice, tak uvidí lidé mobiliář, který je zapůjčen nebo který věnovali mecenáši a návštěvníci zámku. "Pomalu, ale jistě náš zámek zaplňují dary našich turistů. Což je úžasné," řekl Zemba.

I v loni otevřených částech přibyly další artefakty, právě ty věnované návštěvníky. "K historickému okruhu otvíráme další sál a to je v přízemí sál posledního majitele zámku, kterým byl koňský handlíř Franz Andres," řekl kastelán.

V nově otevírané části návštěvníci uvidí například paličkovanou osoblažskou krajku. "V Osoblaze byla škola paličkované krajky. Zanikla odsunem Němců po druhé světové válce," řekl kastelán. Je tam také řada předmětů z války nalezených v okolí, kde se v zemi stále nachází množství válečných pozůstatků.

"A velký sál je věnován socialismu, nebo lépe řečeno 20. století. Máme tam artefakty, jako jsou první televize, rádia, plus medaile a řády, bankovky, hračky. Máme to opravdu jako takové regionální muzeum," řekl Zemba.

Pokud se podaří sehnat peníze z nějakého dalšího projektu, chce v úpravách zámku pokračovat. "Potřebovali bychom vstupní vrata vyměnit z obou dvou stran. Příchozí cestu bychom chtěli udělat žulovou až k bráně a hlavně udělat repas brány, protože ta potřebuje opravit. No a pak jsme získali dotaci na zámeckou fontánu, která se bude asi příští rok dělat, a nějaké lavičky a další takové ty drobnosti," řekl kastelán.

Na zámku už se konala stezka odvahy a připravuje se v něm řada dalších akcí, například noční prohlídky, svatojánský zámecký bál, dětský karneval nebo dožínky. Od května je zámek otevřen o víkendech a svátcích od 10:00 do 17:00, o prázdninách pak od úterý do neděle. Po domluvě s kastelánem lze ale památku navštívit celoročně. Podrobnější informace najdou zájemci na internetových stránkách zámku.

Původně renesanční zámek vznikl ve Slezských Rudolticích v 16. století. Největší rozkvět zažil po barokní přestavbě v 18. století za Alberta Josefa hraběte z Hodic, kdy se stal jedním z kulturních center Slezska. Říkalo se mu Slezské Versailles a navštěvovalo ho mnoho šlechticů a umělců včetně pruského krále Bedřicha II.

Od té doby ale zámek upadal. Byla v něm například tkalcovna, přišel o jedno patro i měděnou střechu. Za druhé světové války tam mimo jiné sídlila část německého ministerstva propagandy, po válce místní národní výbor. V 50. a 60. letech minulého století prázdný zámek chátral, po rekonstrukci sloužil až do roku 2004 jako sklad zdravotnického zásobování. Pak se stala správcem a roku 2008 majitelem zámku obec, která jej zpřístupnila veřejnosti a postupně ho opravuje.