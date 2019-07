Zámek v Zákupech otevřel letos návštěvníkům svá sklepení

Zákupy (Českolipsko) - Svá sklepení otevřel letos v létě návštěvníkům zámek v Zákupech na Českolipsku. Rozsáhlé podzemí někdejší císařské rezidence fungovalo několik desítek let jako depozitář českolipského muzea, teď už je ale až na malou část prázdné, a tak je možné ho otevřít návštěvníkům, řekl ČTK zákupský kastelán Petr Weiss. Monumentální dvoupatrové sklepení pod východním křídlem zámku odhaluje nejstarší historii památky, jejíž počátky sahají do 14. století. Do podzemí ale nemůže vyrazit každý, na návštěvníky čeká 50 schodů.

Zákupský zámek patří k nejcennějším památkám Libereckého kraje. V Česku je to ojedinělá ukázka císařské rezidence Habsburků. Sídel, která v zemi tomuto panovnickému rodu patřila, je sice víc, přístupných je jich ale minimum. Nebo, jako Pražský hrad, prezentují spíš jiná období. Dnešní podoba zámku i jeho interiéry odkazují hlavně na druhou polovinu 19. století, kdy tam žil Ferdinand I. Dobrotivý. Autorem výzdoby je malíř Josef Navrátil, který se postaral nejen o přemalování většiny zničených původně barokních stropů, ale navrhoval i vzory papírových tapet, dekoračních látek, některé kusy nábytku nebo třeba kachlová kamna.

Historie areálu je ale mnohem starší a prošel několika zásadními přestavbami. Prohlídka začíná na mostě před vchodem do zámku. "V levé části si můžete prohlédnout nejstarší část zámku, původně tady stála gotická tvrz. Byla na skále, dole ta slepá okna jsou pozůstatky původní skály. Do té skály byla později v polovině 19. století vytesána sakristie, která byla připojena ke zdejší barokní kapli," řekla průvodkyně Martina Hodinková. V první polovině 16. století nechal Zdislav Berka z Dubé původní tvrz přestavět a rozšířit o renesanční palác. Terén ale bylo třeba dorovnat, a tak vznikla dvě patra sklepů s klenutými stropy a mohutnými pilíři, na nichž východní křídlo stojí.

V novém křídle byl původně v prvním patře jediný sál, z něhož už dnes nic nezbylo. "Při dalších přestavbách byl sál příčkami rozdělen na menší místnosti," vysvětlila průvodkyně. Jak rozlehlý sál to musel být, naznačují právě prostory v podzemí. Tam je navíc dobře vidět postupné přestavby zámku. Při prohlídce objeví návštěvník nejen několik zazděných renesančních portálů, vidět jsou odhalené cihlové klenby, nahlédnout může i do chodby, která vede do gotického sklepa původní tvrze. Jak vypadala, ukazuje model. Sklepy zámku jsou dnes prázdné, první patro se ale využívá pro divadelní představení. O patro níž, zbyl ve dvou místnostech depozitář, kde jsou části kachlových kamen nejen ze Zákup, ale i z okolí.