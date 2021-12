Zámek v Zákupech nabízí adventní prohlídky vánočně vyzdobených interiérů

Zákupy (Českolipsko ) - Netradiční prohlídky vánočně vyzdobených interiérů nabízí v adventním čase zámek v Zákupech na Českolipsku. Velký zájem je hlavně o ty večerní, které mají díky rozsvíceným vánočním stromkům a nasvícení zcela jinou atmosféru než běžné prohlídky. Zatím byly všechny dopředu vyprodané, kastelán Vladimír Tregl proto doporučuje koupit si vstupenku dopředu on-line, velikost skupiny je omezená hygienickými pravidly.

"Na denní prohlídky mohou přijít návštěvníci bez vstupenky a koupí si ji tady na místě, ale na večerní prohlídku v žádném případě nedoporučuju přijít bez vstupenky zakoupené on-line, protože doposud jsme je měli vyprodané, a kdyby někdo přišel jak se říká na blind, tak by nepochodil. Museli bychom mu bohužel říct, aby přišel jindy," doplnil Tregl. V souladu s nařízením vlády mohou na prohlídky jen skupiny 19 osob plus průvodce, v takovém případě nemusí návštěvníci prokazovat bezinfekčnost, musí být ale zdraví a s respirátorem.

Zákupský zámek patří k nejcennějším památkám Libereckého kraje. V Česku je to ojedinělá ukázka císařské rezidence Habsburků. Sídel, která v zemi panovnickému rodu patřila, je víc, přístupných je jich ale minimum. Nebo, jako Pražský hrad, prezentují spíš jiná období. Dnešní podoba zámku i jeho interiéry odkazují hlavně na druhou polovinu 19. století, kdy v Zákupech žil Ferdinand I. Dobrotivý.

Adventní prohlídky budou na zámku do 22. prosince, na rozdíl od běžných prohlídkových tras v turistické sezoně nabízejí "ochutnávku" všeho. Návštěvníci tak mají možnost vidět z každého okruhu kousek. "Z každé z prohlídkových tras jsme vybrali něco, aby to bylo pestré a zároveň, aby to bylo v různých částech zámku a prohlídka se musela přesouvat z jednoho křídla zámku do druhého, protože přeci jen v zimě je zima, v zámku se netopí, a jak jinak se zahřát než pohybem," poznamenal s úsměvem kastelán.

Návštěvníci tak dnes mohli vidět vánočně vyzdobenou kapli zámku, kde se v červnu 1900 tehdejší následník trůnu František Ferdinand d´Este oženil s Žofií Chotkovou. Vidět ale mohli například i unikátní historický výtah, který v 19. století vozil posledního korunovaného českého krále Ferdinanda I. Dobrotivého, nebo chodbu s loveckými trofejemi, která je novinkou letošní turistické sezony. Prošli i apartmá císařského hofmistra nebo bytem nadlesního, který na zámku bydlel za první republiky.

"Máme zámek otevřený celoročně mimo jiné i z toho důvodu, abychom vydělali nějaké peníze na údržbu zámku. Je to obrovský areál, který neustále potřebuje opravy a údržbu. Návštěvníci i v rámci zimní prohlídky procházejí kolem jedné místnosti s lešením, kde pracují restaurátoři na obnově malovaných stropů, jejichž autorem je malíř Josef Navrátil," řekl Tregl. Návštěvníky dnes ale zavedl také například do zámecké kuchyně, kde mohli nahlédnout do knihy kuchařky. Tak třeba na Štědrý večer 1887 dostalo služebnictvo k večeři rybí polévku, kapra s knedlíkem a jablečný štrůdl.

