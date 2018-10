Zákupy (Českolipsko) - Rozlehlý prvorepublikový byt zastřeleného nadlesního Josefa Mati se stane novou prohlídkovou trasou zámku Zákupy. Nový okruh vznikl k výročí 100 let republiky a 100 let od doby, kdy zámek přešel do vlastnictví státu. Návštěvníci si ho budou moci poprvé prohlédnout o víkendu 10. a 11. listopadu a poté při adventních prohlídkách. ČTK to při slavnostním otevření prohlídkového okruhu řekl kastelán Petr Weiss.

Maťa byl v čele lesní správy v Zákupech v letech 1932 až 1935, tragicky zemřel ve 46 letech. "Zastřelil ho zaměstnanec lesní správy Kolovski, který defraudoval dřevo ze státních lesů," uvedl Weiss. Nadlesní za Kolovským přijel kvůli krádežím dřeva do hájovny v Borečku u Doks. Kolovski ho střelil zezadu a poté spáchal sebevraždu. Maťův tragický skon připomíná v Borečku pomníček, který tam nechala zřídit jeho rodina.

Nadlesní s manželkou a třemi dětmi přímo na zámku nebydlel, docházel tam jen pracovat. Vytvořený byt ale odpovídá tomu, jak mohla Maťova domácnost v Zákupech vypadat. "Spolupracovali jsme na tom s jeho potomky. Všechny získané informace se odrazí i ve výkladu," uvedl kastelán. Rodina dokonce na zámek zapůjčila kompletní ložnici, kterou dostal nadlesní s manželkou jako svatební dar. Prohlídková trasa se nachází v prvním patře, kde byly za první republiky letní byty úředníků ministerstva zemědělství. Jako byty sloužily tyto prostory až do 60. až 70. let minulého století, pak je zámek využíval jako depozitář.

Rekonstrukce místností a restaurování mobiliáře stálo přes 1,2 milionu korun, náklady zaplatilo ministerstvo kultury. Byt tvoří předsíň, toaleta, komora, pracovna lesního rady, parádní pokoj, kuchyně, koupelna, dětský pokoj a ložnice. "Není to výstavka mrtvých předmětů. V každém kusu nábytku je naskládané prádlo, šaty a další věci, takže to vypadá, že si někdo před chvílí odskočil a za chvíli se vrátí," uvedl kastelán. V koupelně je třeba pověšené dámské spodní prádlo, v parádním pokoji připravený gramofon s deskami ke hraní a v dětském pokoji na stole leží náčrtník či početník. Honosně vypadá pracovna, kde jsou trofeje a portréty všech nadlesních od poloviny 19. století až po Maťu. Pro zámek je to třetí prohlídková trasa, od zbylých dvou ale zcela odlišná. "Bude to takový kontrast k císařským interiérům," dodal Weiss. Vstupné bude stejné jako u obou dosavadních okruhů, základní 120 Kč a zlevněné 80 korun.