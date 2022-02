Zámek v Křinci chystá na novou sezonu divadelní představení

Křinec (Nymbursko) - Raně barokní zámek v Křinci na Nymbursku loni navštívilo zhruba 800 lidí. Je to méně než polovina v porovnání s posledním předcovidovým rokem. V květnu zahájí svoji dvanáctou sezonu. Po dvouletých omezeních doufá majitel Zdeněk Harapes v oživení zájmu o zámek. Letos by rád na nádvoří zámku představil i profesionální divadelní představení. Středočeský kraj křinecký zámek v roce 2018 vytipoval jako jednu ze 40 památek na svém území, které je reálné zachránit. Krajské dotace v minulost pomohly s obnovením zdejších vzácných rokokových salonků a novou fasádou.

Harapes koupil zámek v roce 2006 na inzerát od Národního muzea, který v něm měl depozitář. Hledal místo, kde by mohl uchovávat svoje historické sbírky. "Bylo to totálně zdevastované, s propadlými stropy, děravou střechou, opadanou omítkou a bez oken, z původního vybavení tady nezůstalo nic, lidé odsud v posledních desetiletích všechno rozkradli," řekl Harapes. Pokud by se s objektem v tu dobu nezačalo něco dělat, zchátral by podle Harapese bez šance na další záchranu. Nejcennějšími částmi zámku jsou dnes hudební sál s kaplí a restaurovaným oltářem a rokokové modré salonky.

V prvních letech investoval zejména do oprav interiéru a střechy. V roce 2013 přibyla zámecká kavárna a toalety. V roce 2020 se díky dvěma dotacím ze Středočeského kraje z let 2018 a 2019 ve výši téměř pět milionů korun majiteli povedlo opravit fasádu přední části zámku a vrátit na ni repliku slunečních hodin. O další dotace Harapes zatím nežádal. Před třemi lety dokoupil hospodářský zbytek areálu, který mu pomáhá díky nájemníkům financovat údržbu zámku. Do budoucna vidí Harapes potenciál ve vybudování ubytovacího zařízení a restaurace.

První návštěvníci na zámek přišli v roce 2009, nejprve šlo podle Harapese o jednotlivce. V posledním předcovidovém roce návštěvnost díky řadě doprovodných akcí vystoupala až na 2000 lidí, v roce 2020 se propadla zhruba na osminu. Harapes rozšířil běžný prohlídkový okruh o další akce, jako je pořádání svateb, noční představení a koncerty, na zámku je stálá výstava secesních plakátů a expozice místní školy či starého oblečení. Letos se po dvouleté pauze znovu otevře také zámecká kavárna.

Zámek v Křinci nechal v roce 1649 postavit hrabě August Pavel Morzini. Od roku 1808 do roku 1945 jej vlastnil frankfurtský bankéř Simon Moric Bethmann. Po roce 1945 zde postupně sídlily státní statek, pekárna, škola a závodní jídelna. V roce 1965 byl křinecký zámek zařazen na seznam kulturních památek ČR a v 70. letech přešel do rukou státu, který v něm zřídil depozitář Národního muzea. Městys Křinec leží 11 kilometrů severovýchodně od Nymburka a má zhruba 1200 obyvatel.