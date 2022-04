Zámek Sychrov zdobí o Velikonocích křehká vajíčka Zuzany Königové

Sychrov (Liberecko ) - Křehká vyřezávaná vajíčka od Zuzany Königové z nedalekého Turnova zdobí letos o Velikonocích historické interiéry hlavní prohlídkové trasy zámku Sychrov na Liberecku. Ornamenty vyřezávané do vaječných skořápek připomínají filigrán či křehkou krajku, v pokojích jich je stovka od drobných křepelčích vajíček, až po velká pštrosí. Jejich autorka se díky svým pracím dostala do světové encyklopedie tvůrců z vaječné skořápky, návštěvníci mohou na Sychrově křehká díla obdivovat až do konce dubna.

"Snažili jsme se, aby ta vajíčka zapadla do expozice, aby nerušila, aby měl návštěvník dojem, že to do té expozice patří. Aby to nebyla typická výstava, protože ne úplně každý přijde na vajíčka a ne úplně každý přijde na velikonoční výstavu, někdo přijde na klasickou prohlídku zámku a mohl by mít dojem, že ho to zbytečně ruší. Snažili jsme se proto, aby si každý přišel na své," řekl dnes ČTK vedoucí návštěvnického provozu sychrovského zámku Jaromír Náměstek. Návštěvníci se podle něj na pokladně ptají, kde jsou vajíčka, a podle toho si často prohlídkovou trasu volí.

Hlavní prohlídkový okruh nazvaný novogotický klenot Rohanů představuje návštěvníkům interiéry letního sídla tohoto šlechtického rodu z druhé poloviny 19. století. Turisty zavede kromě jiného do honosně zařízeného Královského apartmá, v jehož ložnici přespával například francouzský král Karel X., pruský král Vilém I. nebo rakouský císař František Josef I. Část zámku je věnovaná soukromým apartmá knížete a kněžny, zahrnuje pracovny, ložnice, toaletní pokoje. Součástí zhruba hodinové prohlídky jsou také reprezentační prostory jako přijímací salon, knihovna, hráčský salon a velká jídelna.

"Když vajíčka paní Königová přivezla v krabicích od banánů, tak jsem měl obrovské nervy, kolik jich popraská, ale dopadlo to dobře a všechna přežila, přitom nejsou lakovaná, nejsou ničím zpevněná, je to opravdu jen to vajíčko jako takové," dodal Náměstek. Menší, většinou kachní a husí vajíčka, jsou zdobená vyřezávanými ornamenty, pštrosí, která mají silnější skořápku, umožňují vytvořit nejen prořezanou krajku, ale některá zdobí i reliéf, někdy je motiv doplněný zlatou linkou, broušenými kamínky nebo bílým voskem.

Autorka křehkých děl je zdravotní sestra, která začala s touto technikou experimentovat v roce 2014, kdy začala zdobit kraslice madeirovým vzorem, tvořeným jednotlivými vyvrtanými dírkami. K náročnějším filigránovým vzorům se propracovala v době covidu. "Vajíčkům jsem propadla, každou volnou chvilku jsem věnovala hledání a vytváření nových vzorů," přiznává výtvarnice. Na náročné krajkové vzory už nestačila jen obyčejná hobby vrtačka, pořídila si jemnější a také zubní frézky, které umožňují vytvářet mnohem jemnější vzory. Svou kolekci v Česku představuje poprvé.