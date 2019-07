Zámek Stekník uprostřed chmelnic u Žatce zve na novou trasu

Stekník (Lounsko) - Rokokový zámek Stekník, jenž stojí obklopen chmelnicemi nedaleko Žatce, dnes otevírá nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zve do apartmá posledního majitele zámku, kterým byl švýcarský konzul Gerold Déteindre.

Zámek se postupně obnovuje od roku 1997. V roce 2013 návštěvníci ještě chodili pod lešením a sledovali opravy. O rok později se otevřela restaurovaná zámecká kaple a zázemí v pokladně. Ode dneška se mohou podívat do západního křídla, které zahrnuje dva sály a čtyři místnosti apartmánu. "Trasa začíná v sala terreně (zahradním sálu), což byla taková ochlazovací místnost v letních měsících, zámek propojovala se zahradou," řekla ČTK kastelánka Jana Zajíčková.

V patře je taneční sál a prostory, v nichž žila rodina konzula až do roku 1949. Zahrnuje jídelnu, kuchyň, rohový pokoj, pánský pokoj, hrací koutek pro děti. Zajímavostí je historická toaleta se splachovadlem. Mobiliář je původní. "V 50. letech 20. století byl odvezen na zámek Krásný Dvůr, což byl pro oblast tzv. svozový zámek, odsud putoval do expozic různě po republice. Vracel se nám nyní z Benešova nad Ploučnicí, Kynžvartu, z Kozlu, Kratochvíle a dalších zámků, je po restaurování a v dobrém stavu," uvedla Zajíčková.

Na své místo se postupně vrátí do chodby také stovka obrazů, které restaurátoři postupně ošetřují. Do podoby 20. až 30. let 20. století uvedli památkáři prostor na základě fotografií, které zámku poskytla rodina posledního majitele. Druhé křídlo zámku, které na opravu teprve čeká, bude prezentovat památku s rokokovým interiérem, nachází se v něm freskové malby.

Švýcarský konzul Déteindre a následně jeho dědicové byli posledními soukromými vlastníky tehdy ještě velkostatku Stekník. Mimo jiné se věnovali i výkupu a exportu chmele. "Déteindre vykupoval od různých pěstitelů chmel a prodával ho do ciziny, využíval k tomu své kontakty v Egyptě, Maroku, Švýcarsku, Francii, Německu. Podle dochovaných záznamů si na obchodu dobře vydělával," uvedla Zajíčková.

Ze zahraničí si konzul naopak přivezl různé památky jako šál vyšívaný stříbrem, podtácky z motýlích křídel, čepici na konvici, aby nevychladl nápoj, čínský talířek. To vše návštěvníci Stekníku v expozici uvidí.

Na zámek byla v roce 1949 uvalena národní správa. Protože rodina měla švýcarské občanství a Švýcarsko bylo ve válce neutrální, nemohl stát uplatnit Benešovy dekrety. "Vdova se pak soudila řadu let o majetek. Československá vláda ho nakonec vykoupila v rámci tzv. náhradové dohody uzavřené mezi Švýcarském a Československem," uvedla Zajíčková.

Rokokovou památku navštívilo loni 12.700 lidí, letos od začátku sezony jich bylo 7000. Najít cestu mezi vzrostlým chmelem by podle Zajíčkové mohlo více lidí, pokud by se nedaleký Žatec dostal na Seznam světového dědictví UNESCO, o přijetí se bude rozhodovat zřejmě v roce 2022.