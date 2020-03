Zámek Nebílovy před novou sezonou odkryl dosud skryté malby

Nebílovy (Plzeňsko) - Původní barokní nástěnné malby od Antonína Tuvory, dlouhé desítky let skryté pod vrstvou přemaleb, odkryl v jedné místnosti zámek v Nebílovech na Plzeňsku. Návštěvníkům v nové sezoně ukáže, jak byly vymalované pokoje v roce 1785. Malba je zatím jen odkrytá, není restaurovaná. Správci zámku přesto do pokoje vrátili příborník a zdobený porcelán z 19. století. Kontrastem s naleštěným inventářem chtějí přitáhnout pozornost k výmalbě, řekl dnes ČTK kastelán Milan Fiala.

Na zámku vrcholí příprava před novou sezonou, která začne 28. března. Kdo ze zaměstnanců může, uklízí, čistí a otírá pokoje i kolem tisícovky kusů nábytku a drobnějšího inventáře. Jen herbářových obrazů je třeba otřít a pověsit na arkádovou chodbu víc než 200.

"Máme málo finančních prostředků na vlastní obnovu, tak jsme se rozhodli, že půjdeme jinou cestou. Že návštěvníkům budeme pomalu ukazovat už zpřístupněné interiéry, ale zpřístupníme je ještě jinou formou," řekl Fiala. Tuvorovy malby se kvůli necitlivým zásahům a překrytí nedochovaly všude, někde je zeď obnažená až na cihlu. Restaurátorka teď sepíše záměr, do jaké míry se budou konzervovat, rekonstruovat či doplňovat a po dohodě s památkáři by kastelán chtěl na podzim restaurovat první místnost.

"Řada těch maleb je velmi zachovalých. Je to dekorační výmalba, jsou tam různé pletence, provázky, linky, iluzivní táflování, ale hlavně je tam nádherná původní barevnost, taková fialková v tomto případě," popsal Fiala první místnost s odkrytými malbami. Pokojů je sedm. Kastelán chce postupně odkrýt malby i v několika dalších místnostech.

Zámek dříve využíval národní výbor a zemědělské družstvo, byly v něm byty i sklad pšenice. V 80. letech 20. století se začalo s opravami. Cenné nástěnné malby ale tehdy stavbaři necitlivě a bez zakonzervování překryli štukem a vrstvou malby. Památkáři zámek dostali zpět v roce 1995, o tři roky později se poprvé otevřela přední budova s expozicí zaměřenou na květiny.

"Návštěvníci byli 22 let provázeni jakýmisi neosobními a neautentickými interiéry," řekl kastelán. Pokoje přední budovy jsou vymalované v jednolitých barvách, modré, zelené či růžové, a jsou vybaveny nábytkem, obrazy a porcelánem. Expozice je ale neukazuje tak, jaké byly v době obývání šlechtou v 18. či 19. století. Dodnes se přesně neví, jakou funkci který pokoj měl - který patřil pánovi, který paní, kde byly ložnice, kde předpokoje, kde místnosti pro služebnictvo. Kastelán by chtěl postupně zámku vrátit autentickou podobu a expozici případně upravit tak, aby odpovídala někdejší funkci pokojů. Napovědět by mohly i Tuvorovy výmalby.