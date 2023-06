Zámek Kratochvíle nabídne představení s 500 svíčkami i alchymisty

Kratochvíle (Prachaticko ) - Nový kastelán jihočeského zámku Kratochvíle připravuje na červenec renesanční představení, které připomene někdejší rožmberské slavnosti. Objeví se v něm alchymisté, zahradu rozzáří přes 500 svíček, návštěvníky čeká příběh inspirovaný legendou o lani. Kastelán Petr Šmíd plánuje také zážitkové prohlídky pro školy, hodlá rovněž oživit domečky v ohradní zdi, řekl ČTK v rozhovoru.

"Představení je spjaté s příběhem Rožmberků. Postavili si u nás na jihu Čech takovou krásnou chatu, tu ale stavěl nejmocnější člověk té doby, Vilém z Rožmberka, a tak je ta chata nádherná. Tento jedinečný renesanční prostor chceme probudit, aby ho zažili návštěvníci v čase, kdy bude ozářený několika stovkami svic. Jdeme cestou, která maličko navazuje na Kratochvílení (Divadla Continuo), kdy herci chodí kolem zámku, prochází zámkem, využívají zahradu. Je to představení ve stylu Choď za herci a příběh se postupně odkrývá," řekl 42letý Šmíd.

Renesanční představení se bude hrát od 20. do 23. července. Bude to pouť za tóny, příběhy a obrazy, kterými žila a nechávala se bavit i dojímat epocha zvaná renesance, uvedli památkáři. Scénář napsal skladatel Mikoláš Troup, syn bývalého kastelána Vojtěcha Troupa. "Dal ho dohromady ze dvou pramenů: z legendy o lani a příběhu o růži. Přivedl partu nadšených herců. Budou tam alchymisté, pohybuje se tam laň, v zahradě rozsvítíme až 500 svíček. Vytvoří to iluzivní malbu," popsal kastelán, který vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni.

Pilotní představení se odehrálo loni, součástí by měl být také ohňostroj. Objeví se v něm i italská gondoliéra, která má vyvýšenou záď, vepředu lucernu. Gondoliér s velkým bidlem v ní bude vozit dva herce. Kastelán vybral na výrobu renesanční loďky téměř 56.000 korun ve sbírce na portálu Hithit. Jako odměny nabízel oběd, kafe s kastelánem nebo projížďku na lodi s kastelánem. Na představení sehnal Šmíd, jenž osm let pracoval v centru pomoci rodině a dětem Portus Prachatice, i krajskou dotaci.

Šmíd nahradil Troupa, který nedávno po 37 letech jako kastelán skončil. Řadu akcí a plánů přesto připravují společně. Šmíd by chtěl renesanční zámek líp propagovat, zvýšit návštěvnost, chystá i nové zážitkové prohlídky pro školy. Rozjel facebookový profil zámku, zřídil účet na instagramu. "Zjistil jsem, že Kratochvíle dlouho nerozvíjela kontakt s návštěvníky přes sociální média. Oživil jsem profil na facebooku a zjistil, že skupina lidí, kteří to místo milují, je obrovská," řekl Šmíd. Zámek, jejž loni navštívilo asi 40.000 lidí, má teď na facebooku přes 1530 sledujících.

Za severní zámeckou zdí vzniklo nově provozně - technické zázemí za 30 milionů korun. Šmíd tak může oživit domečky v ohradní zdi, kde dřív bydleli zahradníci nebo údržbář. Zvažuje, že v nich zřídí galerii s interaktivními prvky. Na zámku nadále také počítá s pávy. "Je tu dvojice, kluci. Pávi jsou a budou, zvířata jsou s Kratochvílí bytostně spjatá, máme i ovečky. Když pan Troup Kratochvíli před 40 lety přebíral, jako ruinu, tak první zvíře, které našel v kostele, byla ovce. V kostele, který dnes patří mezi nejlépe zrestaurované, nebyla okna, pršelo tam a spaly tam ovce," řekl.

Ke Kratochvíli má Šmíd, jenž také učil IT na střední škole a pořádal tábory pro děti, vztah i díky svému otci. Ten tam hrával jako ochotnický herec. "Byl můj velký sen zahrát si s tátou divadlo. Táta tragicky umřel a ten měsíc jsem se přihlásil do jeho ochotnického spolku. Jako kastelán tak budu hrát v divadle, ke hrál 20 let můj otec," řekl Šmíd.