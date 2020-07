Zámek Kozel vystavuje obrázky strašidel i sbírky malíře Neprakty

Šťáhlavy (Plzeňsko) - Nová výstava na zámku Kozel nedaleko Plzně představuje z netypického pohledu rekordmana v počtu kreslených vtipů, malíře, karikaturistu, ilustrátora a humoristu Jiřího Wintera-Nepraktu. Kromě jeho typických kreseb hradních strašidel či duchů představuje i Winterovu vášeň pro antropologii a ukázku z jeho antropologické sbírky, řekl ČTK kastelán Jan Polívka.

Fotogalerie

"To málo lidí ví, že kromě té jeho humoristické stránky, malování a kreslení on se věnoval i vědecké antropologii, a to nejen jako sběratel, ale i jako kreslíř," řekl Polívka. Neprakta je podle něj například autorem rekonstrukce podoby české světice Zdislavy z Lemberka. "Tenhle aspekt jeho tvorby je poněkud upozaděn, rozhodli jsme se proto na něj upozornit a výstavu o tyto prvky doplnit," řekl kastelán. V zámecké jízdárně jsou tak vystaveny například i různé lebky s antropologickými zajímavostmi z Winterovy sbírky, která je nyní uložena v depozitáři Národního muzea.

Výtvarná část výstavy je tematicky zaměřena hlavně na prostředí hradů a zámků, jejich strašidel, duchů, rytířů či draků. Nechybí tu ani lokální témata - se zámkem Zelená Hora u Nepomuku svázaní černí baroni nebo strašidlo Radouš s oslíma ušima a kančími tesáky z nedaleké Radyně. "Možná ne všichni Plzeňáci vědí, že z pera Wintera- Neprakty pochází i kresby Radouše. Je tam panel speciálně věnovaný Radoušovi, kde je i reprodukce našeho Radouše, který je vystavený v expozici zámku," řekl Polívka.

Výstavu, která představuje kolem 200 kreslířových obrázků, připravoval zámek od loňska. "Hledali jsme vhodný tvar, šlo nám především o to, představit ho trochu jinak, než je většinou představován," poznamenal Polívka. Výstava se měla původně otevírat až na podzim, kvůli koronavirové pandemii musel zámek upravit výstavní plán letošního roku a přesunul ji na hlavní část návštěvnické sezony. Přístupná je do konce srpna.