Zámek Kozel u Plzně zahájil sezonu výstavou o zednářích na Plzeňsku

Šťáhlavy (Plzeňsko) - Návštěvnickou sezonu zahájil dnes lesní zámek Kozel nedaleko Plzně. V typicky aprílovém počasí, v němž se střídaly sněhové přeháňky se sluncem prosvěcujícím přes mraky, si našly cestu do klasicistního zámku desítky lidí, další přišli do pětatřicetihektarového zámeckého parku, řekl ČTK kastelán Jan Polívka. Podobné počty lidí přišly na začátku dubna i v předchozích letech. Návštěvníky zámek kromě svých interiérů láká také do jízdárny na výstavu Svobodní zednáři na Plzeňsku - 100 let lóže Josef Dobrovský.

"Je to takový náš volný cyklus, který jsme zahájili v roce 2017. Je to z toho důvodu, že klasicismus, v němž je zámek postavený, je spojen s osvícenstvím a svobodné zednářství je fenomén osvícenství," řekl Polívka. Současná výstava je podle něj už třetí, která se zednářství dotýká. Plzeňská zednářská lóže připravila ve spolupráci s památkáři expozici, v níž návštěvníci uvidí tradiční rituální předměty, jako například zednářské zástěry, různé upomínkové předměty jako medaile a diplomy spojené se zednářskými významnými výročími, či například pamětní sklenice, poháry a pamětní plakety. Nechybí ani kopie dokumentů z první republiky.

Lidé se dozvědí také víc o lóži Josef Dobrovský, která byla založena v Plzni 25. června 1922 v hotelu Continental. Mezi zednáři, kteří se účastnili založení lóže, byl tehdy například malíř Alfons Mucha či dramatik Jaroslav Kvapil. K nejslavnějším plzeňským svobodným zednářům patřil loutkář Josef Skupa nebo malíř František Václav Eisenreich, který pro setkání zednářů vytvářel i různé pozvánky a kresby, řekl kastelán. Historie zednářství v Plzeňském kraji sahá ale až do 18. století, kdy v Klatovech působila lóže svobodných zednářů Sincereté.

"Co mi řekli členové lóže, kteří na výstavu zapůjčili většinu předmětů, kromě vlastní spolkové činnosti, kdy se pravidelně scházejí, se snaží působit i v charitě. Jejich zásady jsou ale takové, že své charitativní projekty příliš veřejně neprezentují," popsal kastelán. Kozel se zednáři spolupracuje na výstavách, před časem podle Polívky vznikla i myšlenka, zda by zde nemohlo vzniknout i muzeum zednářství, které zatím v Česku chybí.

Kastelán doufá, že letošní návštěvnická sezona, kterou po dvou letech nebudou komplikovat protiepidemická omezení, dokáže vrátit návštěvnost do doby před pandemií. "Na červen už máme potvrzeno hodně rezervací zájezdů, ať už dětí nebo seniorů, které také v minulosti kvůli covidu nebyly. Našim největším tahákem, na který sázíme, bude výstava Draci a drakobijci, kterou zahájíme 23. dubna," dodal kastelán. V roce 2019 přišlo na Kozel přes 23.000 lidí, v době pandemie to bylo v roce 2020 přes 13.000 návštěvníků a loni přes 15.000 návštěvníků. Zřejmě desítky až stovky tisíc lidí ale míří každoročně do zámeckého parku, kam není vstup zpoplatněný.