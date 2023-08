Zámek Hrádek u Nechanic obnovil hostinské pokoje, otevřel je dnes v noci

Praha - Státní zámek Hrádek u Nechanic na Hradecku o dnešní Hradozámecké noci návštěvníkům poprvé otevřel obnovené hostinské pokoje v západním křídle zámku. Na večerní akci s programem přišlo kolem tisíce lidí a prohlídky pokojů byly plně obsazené. Po celé zemi bylo dnes při Hradozámecké noci i po setmění otevřeno 79 památek. Hradozámecká noc pořádaná Národním památkovým ústavem (NPÚ) je vyvrcholením letní návštěvnické sezony.

Osm obnovených hostinských pokojů, jejichž rekonstrukce přišla asi na čtyři miliony korun, by mělo dál zvýšit atraktivnost památky a její návštěvnost. "V roce 2024 bychom ještě chtěli otevřít obnovené pokoje císařského apartmá," řekl ČTK kastelán Martin Rejman. Za prvních sedm měsíců roku návštěvnost Hrádku meziročně vzrostla o 35 procent na zhruba 18.500 lidí. Přesto je to o čtyři procenta méně než v posledním předcovidovém roce 2019.

Z celostátního pohledu dosavadní letošní sezona podle generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové vyznívá pozitivně. "Na památky ve správě NPÚ přišlo o deset procent více návštěvníků než loni, nicméně musím konstatovat, že stále jsme pouze na 75 procentech roku 2019. Těší nás ale, že návštěvnost se pomalu zvedá, " řekla ČTK.

Počty turistů podle Goryczkové rostou především v objektech, které jsou po velkých rekonstrukcích. Návštěvnost se podle ní zvýšila i v památkách zapojených do letošního cyklu Po stopách šlechtických roků, který je věnován Harrachům. Právě lovecký zámek Harrachů Hrádek u Nechanic je letošním hlavním objektem projektu.

Za červenec přišlo do státních hradů a zámků 975.000 návštěvníků. Nejvíc turistů v letošním roce zavítalo na tradičně nejnavštěvovanější zámky Lednice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, hrady Karlštejn a Bouzov, do Květné zahrady v Kroměříži, na hrad Trosky, zámky Valtice a Sychrov a hrad Pernštejn. Proti loňskému roku je navštívilo většinou o deset až 20 procent zájemců víc.

NPÚ letos nezdražoval vstupné, snížil naopak cenu vstupenek pro děti od šesti do 17 let, činí 30 procent ze základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma. NPÚ zdražovalo vstupné na památky ve své správě naposledy loni se začátkem sezony, šlo o nárůst v rozmezí deset až 30 korun.