Zámek Červené Poříčí otevřel v opraveném předzámčí novou expozici

Červené Poříčí (Klatovsko) - Po zhruba tříleté rekonstrukci za víc než 30 milionů korun se dnes otevřelo opravené západní předzámčí zámku Červené Poříčí na Klatovsku. Památku, považovanou za výjimečnou ukázku saské renesance, 80 let užívala lesní správa. Památkový ústav areál převzal v roce 1997 a od té doby ho postupně opravuje. V předzámčí nyní památkáři instalovali expozici Děti ze zlaté kolébky, řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

"Červené Poříčí je jedinečné tím, že to není ten typický zámek plný mobiliáře a sbírek, které shromažďovali původní vlastníci po staletí. Je to zámek, který prezentujeme v jeho výjimečné architektuře, zachycuje svůj vývoj od středověku až do 19. století. Dnešním dnem se ale ta situace trochu mění, protože obnovené předzámčí nám umožňuje instalovat trasu, která bude prezentovat, jak se žilo dětem v 19. století," uvedla ředitelka.

Šlechta panství opustila a už od 19. století sloužilo jako velkostatek a zdroj příjmů. Tomu odpovídalo i vybavení. Poté, co zámek památkáři od lesů převzali, roky se vyklízel a bouraly se nevhodně dostavěné příčky. Původní mobiliář zcela chybí a pro novou expozici ho zámek získal z darů různých státních institucí a zápůjčkami ze státních hradů a zámků v celé ČR, řekl kastelán Marcel Čermák. "Skutečně původní předmět, který opravdu historicky pochází z Poříčí, je tady pouze jeden. Je to oltářík Panny Marie ze zámecké budovy, který časem, až ho zrestaurujeme, uvidí návštěvníci i na této malé prohlídkové trase," řekl.

Opravy předzámčí zahrnovaly statické zajištění, obnovu fasády včetně průjezdu a vstupního portálu s barokní sochařskou výzdobou. Opravených je 15 místností v prvním patře, které budou sloužit pro výstavy a depozitáře. Interiéry mají historickou podobu s šablonovou výmalbou, dřevěnými podlahami a profilovanými dveřmi. Obnovena je také část ohradní zdi včetně kopie kované brány, které se navrátil vzhled z druhé poloviny 18. století.

V 19. století byly v patře předzámčí provozní místnosti, písárny a čeledínské pokoje. Za socialismu prostory sloužily jako kanceláře nebo byty zaměstnanců. Nyní je v devíti místnostech výstava o raném dětství a výchově mladých šlechticů v 19. století. Každá místnost se zaměřuje na jiné téma - například na těhotenství a porod, na dětskou módu nebo na výchovu a volný čas dětí. Návštěvníci, kteří budou expozicí procházet volně bez průvodce, uvidí kočárky, houpačky, hračky, oděvy či přebalovací pult.

Zpřístupněním prostor předzámčí práce nekončí. "Už nyní se těšíme na blízkou obnovu a zpřístupnění glorietu, barokní oranžerie a drobných staveb v zahradě,“ poznamenal ministr kultury Martin Baxa (ODS). Podle kastelána zbývá opravit hlavní zámeckou budovu. Tam se ale náklady mohou pohybovat výrazně výš.

Historie zámku sahá do roku 1318. Podobu saské renesance získal v roce 1611. Návštěvníkům byly doposud zpřístupněny dvě třetiny vnitřních prostor hlavní zámecké budovy. Místnosti nejsou vybaveny, prohlídka přibližuje postupný proces obnovy památek.