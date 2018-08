Ve Státním zámku Červená Lhota byla 1. srpna 2018 otevřena nová část expozice ve sklepeních vytesaných ve skále. Návštěvníci se mohou nyní dostat do prostor někdější středověké tvrze.

Červená Lhota (Jindřichohradecko) - Zámek Červená Lhota na Jindřichohradecku, známý z pohádky Zlatovláska, zpřístupnil opravené sklepy někdejší středověké tvrze, které jsou zčásti vytesané do skal. Do sklepů se nově chodí původním historickým vchodem zvenčí, díky tomu lze poprvé navštívit i severovýchodní zahrádku vedle mostu. V expozici jsou i repliky historických lamp, model gotické tvrze a archeologické nálezy. Náklady dosáhly 205.500 Kč. Novinářům to řekl kastelán Tomáš Horyna. Letos od ledna navštívilo vodní renesanční zámek asi 41.000 lidí.

Sklepy pod třemi křídly zámku ukazují i stavebně historický vývoj. Proměny památky od poloviny 14. století do roku 1910, kdy získala dnešní podobu, přibližují kresby Františka Kápara i model. "Zachycuje malebnou podobu údolí na přelomu 15. a 16. století, těsně před vznikem zámeckého rybníka, kdy měla tvrz ještě dva mosty a dva vstupy," řekl Kápar.

V místnostech vystavili památkáři i archeologické nálezy z nádvoří jako střepy z nádobí, kamen i hliněné domečky. Během dvacetiminutové prohlídky spatří zájemce i máselnici či váhu decimálku. Sklepy podle Horyny připomínají dobu, kdy zde stála tvrz, kolem níž tekl ze tří stran Deštenský potok. Lidé poprvé vejdou i do zahrádky vedle mostu.

"V obloučku pod mostem se v době (posledních majitelů) knížat Schönburg-Hartenstein podávala svačina. Stavební etapy (zámku) se na sebe postupně vršily, aniž by některá z nich výrazněji popřela ty předchozí. Vznikl tak postupně rostlý objekt, který byl od poloviny 16. století pojímán jako jedna komplexně řešená zámecká budova" řekl Horyna.

Sklepy poprvé zpřístupnil kolem roku 2000 tehdejší kastelán Miroslav Pavlíček, do té doby byly nevyužité. Tehdy tam umístil prodejní výstavu hlavolamů, která byla podle Horyny velmi populární. Výhledově zde chtějí památkáři ještě ukázat zdejší ojedinělý kámen, červenolhotskou ortorulu. Návštěvník se zde také dozví, že červená barva zámku je poprvé doložena z roku 1602. "Podle pověsti začala na fasádě červená barva vystupovat poté, co zámeckou paní unesl čert, protože byla nehodná," řekl Horyna.

Na podzim chtějí památkáři vypustit a pak odbahnit rybník, což se naposledy stalo v polovině 80. let 20. století, přičemž na začátku odbahnění zapadl do rybníka bagr. U stavidel je rybník hluboký pět metrů, ve středověku si tam jezdili pro ryby formani až z Pasova, řekl Horyna.

Zámek je známý z filmů jako Svatby pana Voka, O štěstí a kráse nebo Pan Tau. Nejvíc ho proslavila pohádka Zlatovláska (1973) s Jorgou Kotrbovou. Loni zámek navštívilo 81.567 lidí.