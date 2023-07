Záložník Trávník přestoupil ze Sparty do Slovácka

Uherské Hradiště - Záložník Michal Trávník přestoupil z fotbalové Sparty Praha do Slovácka, kde v minulé sezoně hostoval. S týmem z Uherského Hradiště, jehož je odchovancem, podepsal smlouvu do roku 2026. Kluby o tom informovaly na webech.

Devětadvacetiletý středopolař působil při prvním angažmá na Slovácku do roku 2015, kdy odešel do Jablonce. Za další čtyři roky přestoupil do Sparty, s níž hned získal domácí pohár. V pražském týmu odehrál dva ročníky, poté strávil po jedné sezoně na hostování v turecké Kasimpase a na Slovácku.

"Jsem rád, že se oba kluby dohodly a mé roční hostování se změnilo v přestup. Rozhodla kombinace faktorů, jednak jsem odchovancem Slovácka, je zde skvělá kabina a s rodinou jsme chtěli zůstat doma. Navíc věřím, že bychom mohli navázat na poslední sezony, to znamená držet se v ligové tabulce nahoře a zabojovat o poháry," řekl Trávník, jenž se Slováckem načal už letní přípravu.

Pětinásobný český reprezentant si připsal v české lize 240 startů a vstřelil 22 branek.