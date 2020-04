Žaloudík: Opatření kvůli koronaviru by se měla rychle uvolnit

Brno - Opatření zavedená v ČR kvůli nemoci covid-19 by se měla co nejrychleji uvolnit a vše by se mělo vrátit do původní situace, řekl dnes ČTK senátor a onkolog Jan Žaloudík (za ČSSD). Podle něj se křivka případů láme a nákaza postupně odeznívá. Pokud by případy začaly narůstat, je možné se k opatřením vrátit, uvedl. Sám ale návrat nákazy nepředpokládá.

Žaloudík, který je bývalým ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně a stále má v ústavu jako lékař částečný úvazek, vystoupil na téma koronaviru v Senátu. Video pak sdílelo na internetu mnoho lidí. Mluvil v něm například o tom, že na rakovinu zemře ročně v ČR asi 30.000 lidí, což je jeden člověk každých 20 minut. Oproti tomu je dnes v ČR kolem 6800 potvrzených případů covid-19, bezmála 200 lidí zemřelo.

"Koronavirus není důvod k bláznění. Když to přišlo, nevědělo se o tom moc. Dělala se opatření, všichni dělali, co můžou. Nezpochybňuju nic, vláda se nemohla zachovat jinak," řekl. Situace je ale podle něj nyní jiná. "Teď už tady máme nějakou zkušenost a měli bychom to postupně uvádět do normálu. Čím rychleji to uděláme, tím méně se budeme sebepoškozovat," řekl ČTK Žaloudík. Poukázal při tom na ekonomické dopady nebo na omezování provozů nemocnic, pro které podle Žaloudíka už pominuly důvody.

Statistika podle něj ukazuje, že se situace uklidňuje. "Čím déle tady opatření budou, tím větší trápení to bude. Je důležité, aby se nezastavovala medicína, máme mnohem závažnější případy jako rakovinu, mrtvice, infarkty," uvedl Žaloudík. Připomněl, že onkologický ústav denně provede 200 ozařování, 20 operací a 250 chemoterapií. Mluvčí ústavu Zuzana Joukalová ČTK řekla, že ústav zatím odhalil koronavirus u dvou pacientů. Jeden už se vyléčil a chystá se na operaci, druhý je v domácí karanténě.

Podle Žaloudíka by se ani nemělo řešit, kolik lidí půjde do kostela, nebo jak to bude se školkami, když dětem se většinou nákaza vyhýbá. Podle Žaloudíka panuje mezi lidmi strach. "Stačí se ale lidí zeptat, kolik nemocných s covid-19 nebo případů úmrtí na něj mají ve svém okolí. Většinou to bude nula," řekl Žaloudík.

Podle něj by také lidé měli odkládat roušky, nechat by si je měli například lékaři, zubaři nebo třeba kadeřníci, kteří přicházejí přímo do kontaktu s lidmi. "Roušky jsou opatření na tři čtyři týdny. Jsem přesvědčený o tom, že se to nevrátí. Kdyby ano, můžeme opatření zase zavést," doplnil Žaloudík.