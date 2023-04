Žalobkyně chce 27 let vězení pro muže obžalovaného z vraždy manželky

Liberec - Výjimečný trest 27 let vězení navrhla dnes v závěrečné řeči u soudu v Liberci státní zástupkyně Petra Pazderková pro pětačtyřicetiletého muže. Podle obžaloby předloni u Cvikova na Českolipsku fingovanou dopravní nehodou a následným zapálením auta maskoval vraždu své manželky. Jednačtyřicetiletá žena zemřela zvlášť trýznivým způsobem. Státní zástupkyně uvedla, že ve prospěch obžalovaného nenalezla žádnou polehčující okolnost, vinu má za prokázanou.

Obhájce Marek Sovička dnes naopak navrhl zproštění obžaloby. Podle něj není v případu ani jediný přímý důkaz a nepřímé podle něj netvoří ucelený řetězec důkazů. "Je tam spousta nezodpovězených otázek, na které obžaloba nenašla odpověď," řekl Sovička. Rozsudek vynese soud příští týden ve středu. Vazebně stíhanému obžalovanému muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Popírá, že svou ženu zabil. Podle něj za její smrtí stojí neznámý vyděrač. Svou verzi, co se stalo, ale několikrát změnil.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze ráno 20. října 2021 na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky. Navenek se to jevilo tak, že auto vyjelo z vozovky, narazilo do stromu a začalo hořet. Následným vyšetřovním ale znalci zjistili, že auto někdo úmyslně zapálil. Podle obžaloby muž svoji ženu ochromil paralyzérem, auto pustil z kopce dolů do lesa, kde narazilo do stromu. V době zapálení vozu žena žila. Příčinou její smrti bylo uhoření za velmi vysokých teplot, o 800 až 1100 stupních Celsia.

Vinu obžalovaného považuje státní zástupkyně za prokázanou. To, že muž vraždu spáchal, usuzuje i z toho, že svoji výpověď po zadržení několikrát změnil. "Přizpůsoboval ji zjištěným důkazům," řekla Pazderková. V obžalobě uvedla, že mu navrhne trest 25 let vězení. V závěrečné řeči se rozhodla požadovat o dva roky více s ohledem na to, jak vypovídal obžalovaný před soudem. "Z mého pohledu se jeho výpovědi stávají absurdnější a absurdnější, kdy se snaží svalovat vinu a všechna negativní rozhodnutí na svoji manželku," řekla Pazderková.

Obžalovaný to ve své závěrečné řeči odmítl. Uvedl, že původně chtěl chránit soukromí jejich rodiny. Vypovídat se podle svých slov rozhodl, aby soud pochopil, proč byla jeho žena zavražděna. Obžalovaný ji vylíčil jako promiskuitní osobu, což ale nikdo ze svědků nepotvrdil.

Policii se nepodařilo zjistit, jaký motiv mohl mít obžalovaný k ženině vraždě, navenek bylo jejich soužití bezproblémové. "Jediný, kdo motiv zná, je pan obžalovaný," dodala Pazderková. Pouze domněnkou je podle ní to, že motivem mohl být zájem obžalovaného o jinou ženu. Ta to ale, jako svědkyně u soudu, popřela a rovněž obžalovaný popřel, že by měli nějaký bližší vztah. Další možnou motivací podle Pazderkové mohla být snaha obžalovaného vyhnout se nástupu trestu do vězení na sedm měsíců za předchozí odsouzení, kdy ujel od nehody, při níž zranil chodce. Muž totiž původně tvrdil, že jeho manželka se obávala, že by sama nezvládla starat se o jejich zhruba desetiletého syna, a tak se rozhodla spáchat sebevraždu, u níž on jen asistoval.

Později přišel obžalovaný s tvrzením, že za smrtí jeho ženy stojí vyděrač, jehož totožnost ale nezná. Razantní změnu ve své výpovědi zdůvodnil tím, že se předtím bál, že vyděrač ublíží jeho synovi, když o něm bude mluvit. I ve verzi s vyděračem ale několikrát pozměnil popis toho, co se podle něj stalo. Podle jeho výpovědi u soudu nějaký muž chtěl po jeho ženě peníze za to, že nezveřejní její erotické snímky, jež se ale nenašly. Obžalovaný také uvedl, že na místo činu přijel, až když bylo auto nabourané a jeho žena se nehýbala. Tvrdil, že ji chtěl z auta vytáhnout, vyděrač se zbraní v ruce ho ale podle jeho slov donutil k tomu, aby to nedělal a po obžalovaném chtěl, aby vůz zapálil. To dle svých slov odmítl, ale auto i tak začalo hořet.