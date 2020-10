Žalobci tvrdí, že katalánské separatisty podporovalo Rusko

Barcelona - Rusko bylo připraveno poslat až 10.000 svých vojáků do Katalánska v případě, že by se tento region v roce 2017 odtrhl od Španělska. Tvrdí to žalobci, kteří ve středu nařídili zatčení 21 příznivců katalánské samostatnosti. Podle obžaloby katalánští separatisté dostali v roce 2017 podporu Ruska v šíření dezinformací. Rusko nařčení vznesené španělskými vyšetřovateli nekomentovalo, napsala ve středu agentura AP. V minulosti ale nařčení z podpory katalánských separatistů odmítalo.

O eventuální vojenské podpoře Ruska v případě odtržení Katalánska mluvil podle žalobců Víctor Terradellas, jeden z blízkých spolupracovníků tehdejšího katalánského premiéra Carlese Puigdemonta. Kromě odposlechů žalobci ale neposkytli další důkazy, že nabídka byla podložená a míněna vážně, uvádí agentura AP.

Podle vyšetřovatelů příznivci katalánské nezávislosti dojednali podporu Ruska v šíření dezinformací a vedení informační kampaně proti Španělsku. Vyšetřovatelé se zaměřili na aktivity nakladatele a příznivce katalánské nezávislosti Oriola Solera, který v létě roku 2017 navštívil Rusko. V listopadu se pak sešel se zakladatelem platformy Wikileaks Julianem Assangem.

Podle žalobců se separatisté s Ruskem dohodli na kampani, která byla vedena na sociálních sítí, skrze twitterové účty Juliana Assange a Edwarda Snowdena, ruská média jako stanice Sputnik a Russia Today. Kampaň dle žalobců zapadala do "příběhu o tom, že Evropská unie je na pokrají kolapsu", který byl součástí tehdejší ruské propagandy.

Advokát Oriola Solera uvedl, že jeho klient je nevinný a "odsuzuje zneužití justičního aparátu v boji proti hnutí za nezávislost Katalánska". Propuštění zadržených požaduje i bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont, který je poslancem Evropského parlamentu a žije v Belgii. Puigdemont označil počínání španělské justice za "rozsáhlé porušování lidských práv".

Ve středu španělská policie zadržela 21 příznivců katalánské nezávislosti, které vyšetřuje z korupce a podpory nepokojů. Většinu zadržených tvoří podnikatelé, kteří sympatizují se stranami, jež chtějí odtržení Katalánska od Španělska. Podle vyšetřovatelů zatčení zneužívali ve prospěch separatistických aktivit prostředky vyčleněné katalánskou samosprávou na podporu sportovních klubů. Vyšetřování chce také objasnit financování aktivit a pobytu expremiéra Puigdemonta v Belgii.