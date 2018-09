Krajský soud v Hradci Králové pokračoval 24. září 2018 v projednávání případu Vitalijuse Červonikovase (vpravo) z Litvy, který se podle spisu pokusil zavraždit policistu. Obžaloba ho viní, že loni v listopadu na Semilsku kradeným vozidlem chtěl přejet policistu, který se ho snažil zastavit. Hrozí mu až 12 let vězení.

Krajský soud v Hradci Králové pokračoval 24. září 2018 v projednávání případu Vitalijuse Červonikovase (vpravo) z Litvy, který se podle spisu pokusil zavraždit policistu. Obžaloba ho viní, že loni v listopadu na Semilsku kradeným vozidlem chtěl přejet policistu, který se ho snažil zastavit. Hrozí mu až 12 let vězení. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Státní zástupce žádá za pokus o vraždu policisty 15 let vězení. Vitalijus Červonikovas z Litvy chtěl podle obžaloby loni v listopadu na Semilsku kradeným vozidlem přejet policistu. Soud by měl rozhodnout dnes po 12:30. Obžalovanému hrozí 15 až 20 let vězení. "Navrhoval jsem trest na spodní hranici trestní sazby," řekl dnes novinářům státní zástupce Milan Vacek.

Podle spisu dvacetiletý Litevec řídil vůz ukradený v Rakousku a mířil s ním do Polska. Autem ho stíhala policie. Obžaloba muže viní z toho, že neuposlechl pokynů dalšího policisty k zastavení, který stál ukradenému vou v cestě v jediném volném jízdním pruhu. Jeden ze dvou jízdních pruhů blokovalo policejní auto. Obžaloba viní muže, že najel na policistu v stokilometrové rychlosti. Policista musel uskočit do strany za policejní auto, aby ho vozidlo, které obžalovaný řídil, nesrazilo.

"Je (obžalovaný) členem skupiny, která se zabývá odcizováním vozidel v západní Evropě a převáží je přes naše území. Porušil pravidla této hry tím, že převážené vozidlo použil jako zbraň, pokusil se autem prorazit policejní zátaras a ohrozil tím život policisty," řekl Vacek.

Jedním z důkazů, o který se opírá obžaloba, je posudek znalce z oboru soudního lékařství. Ten dnes označil možnost, že by policista náraz přežil, za raritní.

Naopak obhájce v závěrečné řeči navrhl Litevce zprostit obžaloby. Podle něj se nepodařilo prokázat, že jednal v přímém úmyslu. "Podařilo se mu zabránit střetu s policistou. Jsem přesvědčen, že se pokusil vyhnout místu, kde policista původně stál," řekl obhájce.

Červonikovas dnes znovu vinu odmítl. "Nikoho jsem nechtěl zavraždit, nikomu jsem nechtěl ublížit," řekl.