Hradec Králové - Státní zástupkyně navrhla manželům Janákovým doživotní trest vězení. Obžaloba viní Jaroslava a Petru Janákovy z loupežné vraždy muže u Lázní Bělohrad na Jičínsku, z příprav či pokusů vražd dalších tří lidí a Janákovou i z nedovoleného ozbrojování. Spolu s nimi je u soudu Martin Herzán, který podle spisu pojistil pro případ úrazu či úmrtí třicetiletého muže, aby z jeho smrti měli peníze. Herzán měl údajně obžalované také navádět k tomu, aby ho zabili. Své činy chtěli maskovat jako dopravní nehody. Herzánovi státní zástupkyně navrhla trest vězení pod spodní hranicí trestní sazby, v jeho případě je 15 až 20 let.

"Také s odkazem na závěry znalců jsem přesvědčena, že jsou splněny podmínky pro uložení doživotního trestu. Stupeň společenské nebezpečnosti je mimořádně vysoký. Uložení takového trestu si vyžaduje ochrana společnosti. Jejich resocializace je problematická," řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová k návrhu doživotních trestů pro Janákovy.

Janák se k většině případů přiznal, Janáková doznala jen dokonanou vraždu, Herzán vinu odmítl.

Nejzávažnější zločin, kterého se Janákovi podle obžaloby dopustili, se stal 31. července 2017, když zavraždili padesátiletého muže. Jeho tělo bylo nalezeno loni v srpnu na poli u Lázní Bělohrad. Vylákali ho na opuštěné místo, tam ho zastřelili a pak mu ukradli několik desítek tisíc korun. Čin se stal v autě za jízdy poblíž místa, kde se později našlo tělo, Janák řídil a Janáková střílela, uvádí obžaloba.

Tomuto zločinu předcházely ještě další čtyři skutky, měly společný motiv - finanční zisk pachatelů. Všichni tři obžalovaní se podle spisu podíleli na pokusu o vraždu třicetiletého muže, kterého manželé zaměstnávali v herně v Nové Pace na Jičínsku. Poté, co Herzán v roce 2016 sepsal s mužem pojistnou smlouvu na úraz či smrt, Janákovi se ho podle spisu pokusili dvakrát zavraždit. V prvním případě ho měl Janák v noci vylákat na opuštěnou silnici, kde ho vysadil, z místa odjel, aby se po chvíli vrátil a začal na něho najíždět. Poškozený vyvázl se zraněním. Podruhé mu před řízením auta zřejmě nasypali do kávy lék na spaní. Když při řízení usnul, Janák údajně za přítomnosti tehdejší manželky auto odbrzdil, to pak sjelo ze silnice a havarovalo. Janákovi jeli za ním v jiném autě, uvádí obžaloba. Herzán se kvůli těmto dvěma skutkům zodpovídá ze dvou vražd spáchaných formou návodu, manželé z dvojnásobného pokusu o vraždu.

Janákovi se zodpovídají i z přípravy dalších dvou vražd. Oběťmi měli být muži, které si manželé vytipovali na internetu. Oba chtěli pod záminkou nabídky sběratelských předmětů vylákat na odlehlá místa a zabítt je. Jeden muž na schůzku, která měla být loni v květnu, přijet nemohl, protože mu policisté shodou náhod odebrali řidičský průkaz. Druhý si zachránil život tím, že předem telefonem sdělil, že u sebe nemá peníze a nabízené předměty chce nejprve vidět. Tato schůzka byla v plánu o měsíc později.