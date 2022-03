Žalobce z kauzy Balák udělení milosti od Zemana čekal, řekl pro iROZHLAS

Praha - Udělení milosti od prezidenta Miloše Zemana pro šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka žalobce z jeho kauzy čekal, řekl serveru iROZHLAS.cz. Míní, že motivem milosti mohla být snaha zabránit Balákově další výpovědi. Ta by podle státního zástupce Jiřího Pražáka mohla směřovat třeba proti členům prezidentské kanceláře. Výroky žalobce se nezakládají na skutečnosti, uvedl Balákův nadřízený a šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář pro Českou televizi (ČT).

"Řekněme, že jsem předpokládal, že nemohou dopustit, aby případně začal vypovídat," citoval dnes Pražáka server iROZHLAS. Na dotaz, zda tím má na mysli to, že by další Balákova výpověď mohla mířit třeba proti členům prezidentské kanceláře, žalobce řekl, že "samozřejmě taková možnost tady je".

V rozhovoru pro Deník N Pražák uvedl, že policisté měli v Balákově kauze indicie a poznatky o podílu dalších lidí, které ale nestačily k obvinění dalšího člověka. "Jde o to, že pokud by pan odsouzený Balák měl tendenci začít vypovídat ohledně toho, co stálo za jeho jednáním, případně ohledně toho, jaké další osoby se na tom mohly podílet, mohly se tím tyto osoby cítit ohroženy," řekl žalobce. Policie podle něj pracovala s podezřením, že Baláka někdo úkoloval. Kdo by to mohl být a zda by to mohl být Mynář, nechtěl Pražák komentovat. Vyjádřit se odmítl i k otázce, zda měl Mynář na zakázce z Balákovy kauzy zájem.

Balák byl minulý týden pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Prezident mu udělil milost, oznámil v úterý jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident podle Ovčáčka zohlednil Balákovu bezúhonnost i pracovitost. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky.

Se stejnou argumentací se dnes proti Pražákovým slovům ohradil Mynář. "Pan prokurátor svými výroky, které se nezakládají na skutečnosti, jen posiluje závažnou obavu, že pro přísný rozsudek nad Milošem Balákem bylo rozhodné to, kde pracuje," napsal Mynář ČT v textové zprávě. "Zdůrazňuji, že žádný takový motiv, o kterém spekuluje pan prokurátor, nebyl a není," dodal.

Prezidentovo odůvodnění milosti je podle Unie státních zástupců nepřijatelné. Zemanovo rozhodnutí kritizují vládní i opoziční politici. "Pro mě je důležité, že došlo k pravomocnému odsouzení. Tohle už vnímám jako zásah vyšší moci, se kterým jsem nemohl nic udělat," uvedl Pražák. I on označil zdůvodnění milosti za irelevantní, podobně jako soudce Petr Sedlařík, který v kauze u kladenského okresního soudu vynesl prvoinstanční rozsudek.

Na otázku, zda místo posouzení případu rozhodovaly při udělení milosti osobní vazby, které má Balák s prezidentem republiky, Pražák odpověděl, že spekulace ponechá jiným. "Myslím, že situace je zjevná," dodal.

Mynář svého podřízeného Baláka dosud odmítal zbavit funkce, což zdůvodňoval presumpcí neviny. Už počátku kauzy v roce 2017 prezidentská kancelář, kterou Mynář vede, podala námitku proti postupu Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci jejího vyšetřování. Podle Hradu se pražští žalobci případu ujali nezákonně. Exministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) později v médiích uvedl, že na něj hradní kancléř několikrát naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány. Mynář toto tvrzení v roce 2019 odmítl a Pelikána v tehdejším prohlášení zaslaném ČTK obvinil ze lži. Ministr žádost nepodal.

Soudce Ivo Poštolka, který u kladenského soudu řeší kauzu těžby kamene v Lánské oboře, v níž je Balák obžalovaný, dnes Českému rozhlasu řekl, že udělení milosti ovlivní i případný trest v tomto případě, protože soud teď bude na Baláka nahlížet jako na dosud netrestaného. Předtím by uložil takzvaný souhrnný trest.

Podle obžaloby šéf Lesní správy Lány porušil povinnosti při správě cizího majetku. Skutek podle policie spočíval ve vytěžení většího množství kamene, než bylo zapsáno v oficiální dokumentaci. Balák vinu odmítá. Hlavní líčení bude pokračovat 21. dubna.