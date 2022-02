Žalobce v brněnské kauze Stoka podle NSZ při poskytnutí spisu nepochybil

Brno - Dozorující státní zástupce v kauze Stoka podle Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) nepochybil. Soudu v Brně předložil kompletní spisový materiál, který obsahoval všechny relevantní důkazy. Na webu NSZ o tom dnes informoval mluvčí Petr Malý. Rozhodnutí v kauze Stoka, která se týká podezření z korupce na radnici Brno-střed, měl soud původně vynést poslední lednový den. Soud ale rozsudek nevynesl, ve spisu mu chybělo 10.000 až 12.000 stran. ČTK zjišťuje, zda má soud tyto materiály k dispozici tak, jak původně požadoval.

Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, informace k postupu žalobce si NSZ od zastupitelství vyžádalo. V případě nedodaných materiálů šlo podle NSZ o listiny, které podle názoru dozorového státního zástupce neměly žádný důkazní význam. "Tyto listiny byly i po podání obžaloby uloženy u policejního orgánu. Obvinění, obhájci i Krajský soud v Brně byli seznámeni s tím, že tyto listiny jsou uloženy u policejního orgánu a že je v případě potřeby možnost tyto listiny vyžádat a jako důkaz provést před soudem. Tento závěr není v rozporu s rozsahem provádění důkazů krajským soudem, neboť je na vlastní úvaze soudu, zda a jak dokazování případně doplní," uvedl mluvčí.

NSZ se zabýval i postupem státní zástupců po odročení kauzy. Státní zástupce Petr Šereda novinářům tehdy nejprve řekl, že šlo o technickou chybu při podání obžaloby. Později olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan pochybení odmítl s tím, že dozorový žalobce, kterým byl tehdy Radek Mezlík, inkriminovanou část spisu nezahrnul do spisového materiálu, neboť šlo o pomocný spisový materiál. Interní komunikaci mezi státními zástupci označil NSZ za jediný nedostatek. "Nejvyšší státní zástupce uložil vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci přijetí takových opatření, aby do budoucna ze strany státních zástupců VSZ v Olomouci byly médiím a veřejnosti poskytovány výhradně přesné informace o trestním řízení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu," uvedl mluvčí.

O kauzu se v této souvislosti zajímal i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který jednal s olomouckým vrchním státním zástupcem Ištvanem i s oběma moravskými krajskými státními zástupci v první polovině února. "Mluvili jsme kromě jiného i o kauze Stoka, respektive o tom, proč nebyl vynesen rozsudek ve věci minulý týden. Shodli jsme se, že počkáme, jak tu věc prošetří Nejvyšší státní zastupitelství a na jeho závěry," uvedl tehdy Blažek.

Krajský soud v Brně, který se případem zabývá, bude pokračovat v dokazování, jednání je odročeno na 23. března a další dny. V případu možného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včetně bývalého místostarosty a radního městské části Jiřího Švachuly (dříve ANO), který byl podle obžaloby hlavou organizované skupiny. Švachula vinu popírá.