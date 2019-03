Praha - Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes zasahovali na několika místech v Česku. Zásah souvisí s některými veřejnými zakázkami, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), včetně zakázky na mýtný systém. ČTK to řekl žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda. Detektivové přišli do pražského sídla firmy Kapsch, která provozuje mýtný systém v Česku, bytu ředitele Kapsch, sídla ÚOHS v Brně, na radnici městské části Brno-střed, k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi a v Prostějově k vlivnému sportovnímu manažerovi Miroslavu Černoškovi.

"Dnes probíhají úkony trestního řízení ve dvou trestních věcech souběžně," uvedl Šereda. "Část úkonů, která probíhala na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se týká některých veřejných zakázek, které byly řešeny na tomto úřadu, včetně veřejné zakázky na mýtný systém," řekl. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej potvrdil ČTK, že jde o zásah kvůli dvěma samostatným kauzám. Neupřesnil ale, která místa zásahů spolu souvisejí. Nikdo dosud nebyl obviněn.

Policie podezřívá podle serveru Novinky.cz předsedu ÚOHS Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe z korupce. Podezření souvisí se zakázkou ministerstva dopravy na výběr mýtného. Podle serveru to vyplývá z příkazu k prohlídce, který zmiňuje i místopředsedkyni ÚOHS Evu Kubišovou.

Na zásah v pražském sídle Kapsch a u Feixe upozornila Česká televize (ČT). Po 07:00 přišli do budovy Diamond Point, kterou má Kapsch pronajatou, policisté v civilu, řekl ČTK zaměstnanec firmy, která v domě také sídlí. Působili podle něj nenápadně, nechtěli vyvolávat rozruch. Kapsch potvrdil, že policie pracuje v jeho sídle. Feix podle mluvčího firmy Davida Šimoníka spolupracuje s policií. "Nikdo nebyl obviněn, zadržen či jakkoliv omezen na pohybu," doplnil mluvčí.

Kapsch provozuje mýtný systém v Česku od roku 2007. V tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale vyhrálo konsorcium CzechToll/SkyToll. Kapsch výsledky tendru napadl, a ÚOHS pak nejprve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil. V září ale platnost smlouvy potvrdil. Kapsch se obrátil na soud. Právě brněnské sídlo ÚOHS je dalším místem, kde policisté zasahují, upozornil server Lidovky.cz. Podle zpravodajky ČTK zaměstnanci ÚOHS dopoledne budovu opouštěli, nemohli používat počítače. Tři ozbrojení policisté hlídali vjezd na nádvoří a prověřovali každé vozidlo.

Detektivové zasahovali dopoledne i v pražském bytě místopředsedy ANO Faltýnka, který je i předsedou poslaneckého klubu ANO. Odpoledne dorazila policie i do Faltýnkova domu v Prostějově. "Týká se to vyšetřování kolem mýtného tendru," řekl v Prostějově Faltýnek novinářům. "Předal jsem počítač a telefon. Žádné jiné dokumenty k tomu nemám," doplnil. Faltýnkův advokát Josef Bartončík řekl ČTK, že Faltýnek není mezi podezřelými.

Předseda ANO a premiér Andrej Babiš řekl novinářům v USA, kde je na státní návštěvě, že věří tomu, že Faltýnek z kauzy vyjde s čistým štítem. "Firmu Kapsch jsem dlouhodobě kritizoval. Už ten první tendr byl zvláštní a my jsme vysoutěžili o miliardu levnější mýto bez Kapsche, který neuspěl a dělal asi všechno pro to, aby uspěl," uvedl. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) řekl na dnešním jednání Sněmovny, že informace má jen z médií. "Nechme policii udělat její práci, ona pravděpodobně ví, co dělá," dodal.

Prostějovský podnikatel Černošek policistům vydal dokumenty. Černoškův mluvčí Karel Tejkal ČTK řekl, že se vyšetřování netýká chodu Černoškových firem ani akcí, které podnikatel realizuje. Prostějovští policisté potvrdili ČTK přítomnost detektivů v sídle tamní firmy TK Plus, v níž má Černošek podíl. TK Plus patří mezi největší české organizátory sportovních a kulturně-společenských akcí.

Kvůli zásahu policie byla od rána uzavřena pro veřejnost radnice městské části Brno-střed. Policie na úřadu hledala dokumenty, ale není zřejmé, čeho přesně se zásah týká. ČTK to řekl tajemník radnice Petr Štika. Policisté zasahovali také ve Správě nemovitostí v Měnínské ulici, která pod radnici spadá, zjistil zpravodaj ČTK.

Podle některých médií policisté zadrželi radního, někdejšího místostarostu a také člena dozorčí rady státního podniku ČD Cargo Jiřího Švachulu (ANO). Zároveň působí Švachula podle serveru Lidovky.cz na ÚOHS jako člen rozkladové komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně. Jihomoravská organizace ANO však zatím nemá o zadržení Švachuly žádné oficiální zprávy. Podle zdroje deníku Právo byl zadržen i brněnský podnikatel Saman El-Talabani.