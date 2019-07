Žalobce: Nezávislost zastupitelství by garantovala změna ústavy

Praha - Nezávislost státních zastupitelství by podle nejvyššího žalobce Pavla Zemana nejlépe garantovalo, kdyby z ústavy nebyly součástí výkonné moci. Zeman to řekl novinářům po schůzce se senátory k novele zákona o státním zastupitelství. Předseda senátního ústavně-právního výboru a někdejší žalobce Miroslav Antl (za ČSSD) by s takovou ústavní změnou souhlasil.

Státní zastupitelství by podle Zemana mělo být zakotveno samostatně, podobně jako moc soudní. "Nevím, jestli je k tomu politická vůle v současné době, nicméně bavíme-li se o nezávislosti státního zastupitelství, tak je to přesně tento krok, který by nezávislost státního zastupitelství garantoval," uvedl Zeman.

Návrh nejvyššího žalobce podpořil Antl, kterému se nelíbí, že je státní zastupitelství mezi výkonnými složkami. "Státní zastupitelství by mělo mít svoje nezávislé postavení v ústavě," dodal.

Antl i Zeman shodně odmítli návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), aby vedoucí státní zástupce vybírala pětičlenná komise, do níž by ministryně jmenovala tři členy. "Pokud by v té výběrové komisi mělo mít ministerstvo z pěti dva (členy) plus soudce zřejmě na přání ministerstva spravedlnosti, v tu chvíli je to 3:2," uvedl Antl.

Senátor podobně jako nejvyšší žalobce doporučil zachovat stávající proces nominací, kdy kandidáty předkládají sami vedoucí žalobci. "Ponechme to rozložení sil tak, jak by mělo být. To znamená, státní zástupce navrhuje svého kandidáta a ministr spravedlnosti jmenuje, nebo nejmenuje. Jakákoliv ingerence ministra spravedlnosti do té předcházející fáze je podle mého názoru špatná," uvedl Zeman. Dodal, že státní zástupci také nemají vliv na jmenování představitelů soudů.