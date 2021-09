Žalobce navrhl v kauze únosu ženy z Kroměříže tři nepodmíněné tresty

Zlín – Třem z pěti mužů obžalovaným z únosu ženy z Kroměříže v roce 2014 navrhl dnes státní zástupce Martin Malůš nepodmíněné tresty v rozmezí osmi až 11 let. Vinu popírají. Obhájci žádají zproštění obžaloby, účast jejich klientů na skutku se podle nich nepodařilo prokázat. Pro další dva muže, kteří se k podílu na trestné činnosti doznali, navrhl žalobce podmíněné tresty, s čímž jejich advokáti souhlasí. Rozsudek by měl zlínský krajský soud vynést 20. října.

Podle obžaloby muži po ženě žádali 100 milionů korun. V kauze byl dříve odsouzen k deseti letům vězení Michal Šnajdr, část trestu si odpykal. Později vyšlo najevo, že ve vztahu k němu se stal justiční omyl. Obžalovaní jsou stíháni pro loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež. Hrozí jim osm až 15 let vězení.

Žena zaparkovala 14. ledna 2014 večer před domem v Kroměříži auto. Poté k ní podle obžaloby přistoupil Jakub Steidl, napadl ji a společně s Ivem Lorencem ženu natlačil na zadní sedadlo přistaveného auta. V něm podle státního zástupce seděl organizátor únosu Tomáš Salvet. Z obžaloby vyplývá, že Salvet ženu několikrát udeřil pěstí, spoutal jí ruce za zády a přes hlavu dal plátěný pytel.

Obžalovaní ženě podle Malůše sebrali kabelku, pak ji v noci vozili po různých místech a žádali po ní peníze. Její martyrium skončilo poté, co se s únosci dohodla, že jim přiveze 100 milionů na benzinovou stanici u Brna, uvedla obžaloba i unesená žena. Následujícího dne brzy ráno ji vysadili u Vrbky na Kroměřížsku, odkud si zavolala pomoc. Při únosu utrpěla lehká zranění. Je dcerou muže, který obchodoval s pohonnými hmotami a který skončil ve vězení kvůli daňovému úniku. "Považuji za nepochybné, že se skutek stal," řekl dnes Malůš.

Obžalovaní Salvet, Steidl i Lorenc tvrdí, že s únosem nemají nic společného. Vladimír Zavadil a Ladislav Faltýnek, kteří podle státního zástupce pomohli únos zprostředkovat, se k podílu na něm doznali. Faltýnek podle obžaloby vybral z odcizené platební karty ženy 20.000 korun, dalších 20.000 vybral podle žalobce Lorenc.

Státní zástupce Salvetovi navrhl deset až 11 let, Lorencovi devět až deset let a Steidlovi osm až devět let vězení. V případě Faltýnka a Zavadila navrhl změnu právní kvalifikace, v takovém případě by jim hrozilo pět až 12 let vězení. Oběma mužům žalobce shodně žádá uložit tříleté podmíněné tresty se zkušební dobou pěti let. Výpovědi Faltýnka a Zavadila, byť jsou v nich dílčí rozpory, hodnotí Malůš jako přímé důkazy o vině skupiny obžalovaných.

Krajský soud případ projednává v hlavním líčení podruhé. V únoru 2019 soud povolil obnovu řízení a zrušil předchozí rozsudky. Ještě dříve přerušil Šnajdrovi, který vinu po celou dobu odmítal, výkon trestu. Loni žalobce Šnajdrovo stíhání zastavil. Spolu se Šnajdrem byl k pěti letům vězení odsouzen i Faltýnek, po dobu trestního řízení několikrát změnil svou výpověď. Čtyři obžalovaní stojí v této kauze před soudem poprvé.