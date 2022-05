Žalobce i odsouzený Plášek se odvolali proti rozsudku v kauze rallye Lopeník

Uherské Hradiště - Státní zástupce Tomáš Pindur podal odvolání proti zprošťující části dubnového rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti v případu rallye v Lopeníku na Uherskohradišťsku. Závodní auto řízené advokátem Michaelem Bartončíkem tam na podzim 2012 srazilo šest lidí stojících u trati. Čtyři dívky zemřely, další dva lidé utrpěli zranění. Odvolal se i Petr Plášek, jediný z pěti obžalovaných, kterého soud v kauze uznal vinným. Případem se tedy bude zabývat krajský soud, řekl ČTK mluvčí uherskohradišťského okresního soudu Michal Tománek.

Traťový komisař Plášek podle státního zástupce v rozporu se svými povinnostmi nevykázal dívky od trati. Předseda organizačního výboru závodu Petr Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík a bezpečnostní delegát Václav Filip pak podle žalobce porušili ustanovení mezinárodních sportovních řádů týkající se organizace rallye, tvorby bezpečnostního plánu, zabezpečení míst na trati nebo kontrol před závodem. Všem pěti obžalovaným hrozilo za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až šest let vězení. Vinu odmítli.

Okresní soud uložil Pláškovi za pochybení při pořádání rallye osmnáctiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu 18 měsíců. V případě Bujáčka, Nášela, Smolíka a Filipa vynesl zprošťující rozsudek. Soud neshledal, že by svým povinnostem nedostáli. Proti zprošťující části rozsudku se žalobce odvolal. "Odvolání si podal i Petr Plášek proti výroku o vině i trestu. Odvolání podává pro podstatné vady řízení. Je nutno zdůraznit, že vůči němu není podáno odvolání ze strany státního zástupce, platí tedy zásada reformatio in peius," uvedl Tománek. Znamená to, že odvolací soud nemůže Pláškovi zpřísnit trest uložený okresním soudem. O podaném odvolání by podle Tománka měla rozhodovat zlínská pobočka Krajského soudu v Brně.

Vůz Mitsubishi Lancer EVO IX měl Bartončík při závodě na uzavřené trati pronajatý, spolujezdce mu dělal jeho bratr Josef Bartončík. V kauze obviněni nebyli, byť podle policie se na nehodě kromě silného větru podepsala i jezdecká chyba. Stejný závodní vůz havaroval s jinými posádkami už na jiných rallye v letech 2010 a 2011. Obžalovaní Bujáček a Smolík tvrdili, že auto mělo dlouhodobé technické problémy, jeho majitel to odmítl. Plášek, který sám při nehodě utrpěl zranění, poukazoval na odbyté školení před závodem i na to, že na místě havárie údajně nebyl dostatečně vyznačen zakázaný prostor pro diváky. To tvrdili i příbuzní obětí. Pořadatelé však uvedli, že lokalita označená byla.

Tragédie, při níž zahynuly dívky ve věku mezi sedmi a 20 lety, se stala 10. listopadu 2012. V roce 2016 nepravomocně uložil okresní soud tehdy jedinému obžalovanému Pláškovi osmnáctiměsíční podmíněný trest. Krajský soud rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci, který později obžalobu rozšířil o další čtyři lidi. Okresní soud se kauzou znovu začal zabývat v prosinci 2019.