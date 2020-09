Žalobce: Důkazní situace v kauze Stoka je nezvykle silná

Brno - Důkazní situace v brněnské korupční kauze Stoka, kterou od pondělí začne řešit krajský soud, je z pohledu obžaloby podle dozorujícího státního zástupce Radka Mezlíka nezvykle silná. Zásadní jsou kromě výpovědí spolupracujících obviněných prostorové nahrávky, řekl ČTK Mezlík.

V kauze je podaná obžaloba na 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun.

"Důkazní situace se z pohledu obžaloby jeví nezvykle silná, neboť každá část obžaloby je doznána alespoň jednou osobou, která podrobně popisuje, jakým způsobem mělo k manipulacím se zakázkami docházet. To nebývá v těchto případech obvyklé. Kromě toho jsou k dispozici nahrávky, ve kterých tyto osoby v podstatě v přímém přenosu činnost skupiny popisovaly," uvedl Mezlík.

Zásadní jsou kromě výpovědí spolupracujících obviněných podle Mezlíka prostorové nahrávky několika rozhovorů, ve kterých obvinění rozebírají celý úplatkářský systém a mimo jiné se hádají o podíly z výnosů skupiny. "Ty vypovídají o pravdivosti výpovědí spolupracujících obviněných. Vše je dokreslováno listinami v držení spolupracujících obviněných a také například údaji zjištěnými na jejich mobilních telefonech," uvedl žalobce.

Naopak svědecké výpovědi naproti tomu zásadním přínosem podle něj nejsou. "U dvacítky svědků jsem proto vyslovil souhlas s přečtením protokolů o jejich výpovědích u soudu. Na slyšení žádného ze svědků tedy netrvám," uvedl Mezlík.

Ve věci usilují o status spolupracujícího obviněného čtyři lidé, v obžalobě jsou tak i označeni. Jsou jimi Saman El-Talabani, který popsal celkové fungování skupiny, Petr Kosmák, který rozkryl fungování větve případu týkající se správy nemovitostí městské části Brno - střed, Lubomír Smolka, který popsal způsob ovlivňování stavebních zakázek zadávaných městskou částí, a Pavel Ovčarčin, který navíc poukázal na účast Jiřího Hose na ovlivnění některých zakázek. Kromě toho se další člověk doznal k poskytnutí úplatku.

V případu je podle žalobce možné mít více spolupracujících osob. "Nestává se to často, ale je to možné. V těchto ostře sledovaných případech zasahujících do politiky se většinou setkáváme s intenzivní obhajobou vedenou čistými a často i méně čistými prostředky. Proto si vážím přístupu všech spolupracujících obviněných a pozitivní změně jejich náhledu, ke které se odhodlali. Vím, že to nebylo snadné rozhodnutí, museli odolat silným tlakům a v jednací síni se na ně sesype špína. Pokud své postavení ustojí, podle zákona by měli být odměněni mírnějším trestem v sazbě do pěti roků," uvedl Mezlík.

Krajský soud začne kauzu řešit v pondělí 21. září, v týdnu jsou v plánu ještě další dva jednací dny. Termíny hlavního líčení má soud zatím naplánovány do konce roku. Podle žalobce lze očekávat několik měsíců trvající řízení.