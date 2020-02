Žalobce dostal návrh obžalovat Švachulu a další v korupční kauze

Brno - Policie navrhla státnímu zástupci, aby obžaloval bývalého brněnského politika Jiřího Švachulu (dříve ANO) a další obviněné v případu podezření z korupce na radnici Brno-střed. Upozornil na to dnes server Seznam Zprávy a státní zástupce Radek Mezlík informaci potvrdil ČTK. Celkem jde o 11 lidí a dvě firmy.

Mezlík uvedl, že výše úplatků, které si skupina podle kriminalistů rozdělila, je dohromady asi 33 milionů korun. Ovlivněny byly podle policie zakázky v celkovém objemu asi za 328 milionů korun. Dotyční jsou obvinění z několika trestných činů, například z účasti na organizované skupině či z přijetí úplatku.

Policejní razie se na radnici Brno-střed uskutečnila loni v březnu. Policie tehdy obvinila devět lidí, pět z nich šlo do vazby včetně Švachuly. Ve vazbě zůstává Švachula jako poslední. Žalobce má čas do příštího pátku, aby podal obžalobu k soudu, pokud to neudělá, bude muset být Švachula propuštěn na svobodu, uvedl web Seznam Zprávy. "Návrhem policie se tak budu intenzivně zabývat," uvedl k tomu Mezlík.

Mezi obviněnými je například i bývalý místostarosta Brna-Ivanovic Petr Liškutin (dříve ANO). Kriminalisté se při zátahu zajímali především o zakázky investičního odboru městské části Brno-střed z minulého volebního období, kdy tam byl Švachula místostarostou a měl na starosti investice. V nynějším volebním období byl radním. Zastupitelstvo obvodu Brno-střed ho ale kvůli kauze odvolalo a vzdal se mandátu, hnutí ANO Švachulu a Liškutina vyloučilo a od případu se distancovalo.