Žalobce chce vazbu pro může obviněného kvůli požáru v Bohumíně

Bohumín (Karvinsko) - Policie dnes obvinila z vraždy a obecného ohrožení čtyřiapadesátiletého muže zadrženého v sobotu kvůli tragickému požáru v panelovém domě v Bohumíně. ČTK to řekl dozorující státní zástupce Michal Król. Státní zástupce požádal soud, aby muže vzal do vazby. Muž podle obvinění byt úmyslně zapálil. Při požáru zemřelo 11 lidí, z toho tři děti. U soudu může obviněný, který je v nemocnici, dostat i doživotí. Podle žalobce obviněný v bytě s největší pravděpodobností nebyl. Hořlavinu nalil na dveře.

"Policie vydala usnesení o zahájení trestního stíhání," řekl žalobce a dodal, že soudu navrhl vzetí muže do vazby. "Vidím dva důvody. Jako hlavní je možný útěk. Obava pramení hlavně z výše trestu, který by v případě odsouzení jistě atakoval horní hranici i výjimečný trest," řekl. Dodal, že panuje i obava, že by muž opakoval trestnou činnost. Soud má o vazbě rozhodnout v úterý.

Podle Króla se obviněný k zapálení bytu přiznal na místě policistům, přiznání později zopakoval při výslechu. "K činu se doznal. Vyslovil určitou formu lítosti. Podrobněji se ale nevyjadřoval. Jako motiv uvedl rodinné spory," řekl Król.

V bytě, který muž zapálil, se konala narozeninová oslava. Podle Króla na ní žhář ale nebyl jako host. "Nebyl s největší pravděpodobností ani v bytě. Sám uvedl, že hořlavou látku vylil na dveře. Víc se k tomu nevyjadřoval. Hořlavina se ale nějak dostala dovnitř," uvedl Król. Podle dřívějších informací od hasičů se oheň rychle rozšířil a hořelo napříč všemi pokoji.

Król dodal, že přesný mechanismus vzniku požáru ještě musí upřesnit znalecké posudky popřípadě i výpovědi svědků, který se podařilo z bytu před požárem uniknout přeskočením na sousední balkon. "Osoby, které unikly, ale z pochopitelných důvodů ještě nebyly vyslechnuty," řekl žalobce.

Podle žalobce vyšetřování případů potrvá měsíce. Čas zabere například zpracování řady znaleckých posudků. Zkoumat se bude například i duševní stav útočníka. "Zatím nic nenasvědčuje, že by měl diagnostikovanou závažnou duševní poruchu. Vyloučit to ale nemůžeme," doplnil.

Potvrdil také, že útočník a někteří zemřelí či zranění byli příbuzní. Podle informací ČTK v bytě byly v době požáru jeho manželka, syn s partnerkou a vnuk. Právní kvalifikace jeho obvinění je jak v případě obvinění z vraždy, tak v případě obvinění z obecného ohrožení zvolena podle nejpřísnějších odstavců. U soudu tak obviněný může dostat výjimečný trest včetně doživotí.

V jedenáctém patře bohumínského panelového domu začalo hořet v sobotu odpoledne. V postiženém bytě se konala oslava narozenin. Experti u bytu našli stopy po hořlavině. I proto se zřejmě oheň tak rychle rozšířil. Šest obětí uhořelo v bytě, pět lidí zemřelo po skoku z okna.