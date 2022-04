Žalobce chce v korupční kauze Stoka pro Švachulu 14 let vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes v korupčním případu na radnici části Brno-střed ukončil dokazování. V závěrečné řeči navrhl státní zástupce obžalovanému Jiřímu Švachulovi znovu 14 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou organizované skupiny, která ovlivňovala zakázky. Bývalý místostarosta a radní hnutí ANO Švachula vinu popírá. Zda soud ještě dnes či ve středu vyhlásí rozhodnutí, není jasné. V případu údajného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy. V kauze bylo dokazování ukončeno podruhé. Navrhované tresty jsou u většiny obžalovaných stejné, u obžalovaného podnikatele Jiřího Hose se zvýšil ze dvou let vězení na sedm.

"Ani po doplnění dokazování nevznikly pochybnosti ohledně obžaloby," shrnul žalobce Petr Šereda. Důkazní materiál lze podle něj shrnout do tří okruhů, jde o výpovědi spolupracujících obviněných, dále listiny a také o použité pátrací prostředky. "Nejsou v logickém rozporu a dokazují popsané skutky," uvedl žalobce.

Záměrem a cílem zločinecké skupiny bylo podle něj dlouhodobé získávání výhod za zmanipulované veřejné zakázky. Není podle něj ani pochyb o tom, že jako řídicí osoba ve skupině vystupoval právě Švachula. Bývalý místostarosta podle něj své pokyny uděloval svým podřízeným - dalším obžalovaným, kteří je předávali dál. Uvedl, že nastavení úplatkářského systému přesvědčivě popsal podnikatel Saman El-Talabani či bývalý vedoucí technik správy nemovitostí na radnici Brno-střed Petr Kosmák.

Švachulovi navrhl žalobce 14 let vězení a propadnutí majetku, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobce navrhl souhrnný trest 7,5 roku. Třináct let vězení navrhl bývalému šéfovi investičního odboru části Brno-střed a bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu Trunečkovi a Petru Kaláškovi. Navrhované tresty pro další obžalované jsou nižší deseti let či podmíněné.

Navrhované tresty jsou u stěžejních obžalovaných stejné, jako zaznělo v závěrečném návrhu loni v září. Větší změna nastala jen u obžalovaného podnikatele a bývalého politika ODS Jiřího Hose, státní zástupce u něj seznal větší roli v trestné činnosti než původně. Loni v září zněl navrhovaný trest dva roky vězení, nově sedm let vězení. Hos je dlouholetým zastupitelem v městské části Brno-sever.

Krajský soud ukončil dokazování poprvé už loni v září, následně měl vyhlásit rozhodnutí. To se ale nestalo. Podle soudu státní zastupitelství nedodalo do spisu až 12.000 stran, se kterými se obhájci teprve museli seznámit. Dokazování se tak znovu vrátilo do stadia dokazování. První hlavní líčení v tomto se uskutečnilo tento týden v pondělí, kdy soud vyslýchal další svědky. Vyslechl i některé spolupracující obviněné.

Případem se krajský soud začal zabývat v září 2020, zhruba rok a půl po policejní razii na radnici Brno-střed. Soud vyslýchal jednotlivé obžalované, následně svědky, četly se listinné důkazy, soud přehrával i odposlechy. Závěrečné řeči poprvé zazněly loni v září.

Korupce na radnici se podle státního zastupitelství odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných v systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní podle obžaloby dělaly takzvaně křoví. Výše úplatků podle žalobkyně dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek městské části Brno-střed, a o další desítky ovlivněných zakázek na správě nemovitostí městské části. Švachula vinu popírá. Už dříve řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho.