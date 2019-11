Žalobce chce v kauze Studénka opět nepodmíněné tresty

Nový Jičín - Státní zástupce opět požaduje nepodmíněné tresty od tří do šesti let pro všech deset obžalovaných v kauze železničního neštěstí ve Studénce na Novojičínsku. Žalobce Aleš Kopal to dnes řekl před Okresním soudem v Novém Jičíně. Odkázal na svůj závěrečný návrh ze září 2017. Tehdy navrhoval všechny uznat vinnými z obecného ohrožení a udělit jim i tresty zákazu činnosti. Nehoda se stala v roce 2008. Osm lidí ji nepřežilo, desítky dalších utrpěly zranění a vznikla škoda kolem 180 milionů korun.

"Co se týče výše trestu je v návrhu obžaloby zohledněna i délka trvání hlavního líčení," uvedl Kopal. Podle něj vinu obžalovaných potvrzují znalecké posudky. Hned po něm se slova ujal Radek Ondruš, jenž u soudu zastupuje stavební společnost Bögl a Krýsl, která se na stavbě podílela. Podle něj se nepodařilo zjistit proč most spadl. "Je jen několik variant," řekl.

Podle něj před soudem stojí pouze "okrajoví a bezvýznamní pachatelé". "Skuteční hlavní viníci celé nehody se vyhnou potrestání," řekl Ondruš. Jde například o pracovníky, kteří na stavbě měli na starost bezpečnost a ochranu, projektanty a odpovědné úředníky Moravskoslezského kraje.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli dva muži a čtyři ženy, dva zranění zemřeli později.

Státní zástupce v případu obžaloval deset lidí z obecného ohrožení. Novojičínský soud je původně viny zprostil, protože se podle něj neprokázalo, že za havárii mohli právě oni. Odvolací Krajský soud v Ostravě ale rozsudek loni v září zrušil a věc do Nového Jičína vrátil.

Novojičínský soud v srpnu v obnoveném líčení ukončil dokazování. Nyní má na programu závěrečné řeči a vynesení rozsudku.