Žákům se v Praze 9 od 4. září otevře nová ZŠ a MŠ Elektra

Praha - Od 4. září se žákům otevře nová Základní a Mateřská škola Elektra v Praze 9, zkolaudovanou budovu dnes novinářům představili zástupci města a radnice. Škola, která stojí v Sousedíkově ulici, nabídne 800 míst žákům a 78 míst pro děti ve školce. Její stavba radnici stála zhruba 570 milionů korun. Praha 9 plánuje s hlavním městem postavit ještě další školu na vedlejším pozemku, který radnice získala.

Škola nabídne 33 tříd, a to 15 pro první stupeň základní školy, osm pro druhý stupeň, šest odborných učeben a dále tři třídy v mateřské škole a jednu pro přípravnou třídu. Žáci se mimo jiné mohou těšit na terasu pro venkovní výuku, venkovní hřiště na střeše, tělocvičnu, gymnastický sál nebo zelenou střechu. Škola bude mít 40 parkovacích míst v garážích.

Zájem o umístění dítěte do nové školy je podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka (ODS) ze strany rodičů už teď velký. "Hned ty první třídy jsme naplnili. Druhou, třetí a čtvrtou třídu jsme převedli ze Základní školy Balabenka a část té školy zůstane prázdná," řekl Portlík. "Nabízíme ji anglickému gymnáziu nebo jiné střední škole, která tu tři až čtyři roky, než se naplní ty ročníky, může být," dodal.

Městské části se podle Portlíka podařilo při výstavbě získat i vedlejší pozemek, kde plánuje radnice společně s hlavním městem postavit další školské zařízení. "Chtěli bychom tam udělat střední školu a pokračování druhého stupně základní školy, aby to byl klasický školní areál," řekl. "Středních škol je totiž také nedostatek a demografie ukazuje, že dětí bude stále přibývat, takže se snažíme stavět nejen základní, ale i střední školy," řekl radní města pro školství Antonín Klecanda (STAN). Portlík pak dodal, že v nejhorším případě by hrubá stavba mohla být hotová za šest let.

ZŠ a MŠ Elektra zatím čeká na zápis do školského rejstříku, kam by měla být zapsána od roku 2024. Do té doby bude od letošního školního roku fungovat jako detašované pracoviště ZŠ Novoborská, než se bude moci osamostatnit.