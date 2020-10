Žákům dnes začíná volno, budou ho mít celý týden

Praha - Žákům a studentům základních a středních škol dnes začíná dvoudenní volno, které vyhlásilo ministerstvo školství kvůli šíření nového typu koronaviru. Navážou na něj státní svátek 28. října a dvoudenní podzimní prázdniny, takže děti celý týden nebudou mít výuku. Kvůli nárůstu počtu nakažených s covidem-19 byly už v předchozích týdnech děti doma, protože vláda rozhodla o přechodu škol na distanční vzdělávání. Příští týden bude zřejmě kvůli nepříznivé epidemické situaci výuka na dálku pokračovat.

Navzdory volnu by děti podle vládních nařízení proti koronaviru neměly chodit moc ven. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by jim dospělí měli vysvětlit, že letošní podzimní prázdniny budou jiné než předchozí a že je třeba dodržovat protiepidemická opatření, protože jsou ohrožené životy lidí.

Vláda nejdřív v první polovině května rozhodla o zavření vysokých a středních škol, od 14. září pak uzavřela i školy základní. Otevřené zůstaly jen školy mateřské a speciální. Zavřené školy zajišťují v běžných dnech dálkové vzdělávání, účast na něm je pro žáky povinná.

První stupeň základních škol se podle původního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měl bez ohledu na vývoj epidemie znovu otevřít v pondělí 2. listopadu. Minulý týden ale ministr připustil, že kvůli nelepšící se situaci nebude možné tento závazek splnit. Plaga tuto možnost připouštěl již dříve.

Oba ministři se shodně vyjádřili, že nejdříve by se možná do lavic mohli vrátit jen žáci prvních a druhých tříd, pro něž je podle odborníků distanční výuka dlouhodobě nevhodná. Podle Plagy by se při návratu do škol měly upřednostnit také závěrečné ročníky základních a středních škol, které čekají přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky.

Prymula v neděli v České televizi řekl, že předpokládá, že budou potřeba další opatření proti šíření koronaviru, pokud v úterý neklesne denní přírůstek nakažených. Bez dalších omezení by podle něj trval nestandardní režim až do Vánoc. Jak by mohlo další zpřísnění restrikcí vypadat, ministr neupřesnil. Nouzový stav, který zatím platí do 3. listopadu, by se měl podle něj prodloužit o měsíc.