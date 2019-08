Žáků ZŠ a SŠ od září proti loňsku zřejmě přibude, učitelé chybí

Praha - Počet žáků základních a středních škol v porovnání s minulým školním rokem zřejmě od září vzroste o 17.500. Navzdory mírnému úbytku prvňáků by měl do škol znovu přijít silnější ročník, než z nich v červnu vyšel. Celkem by v nadcházejícím školním roce mohlo do základních škol chodit asi 953.500 dětí a do středních škol kolem 409.000 žáků. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství, řekla ČTK mluvčí úřadu Aneta Lednová. Učitelů je podle nedávného průzkumu ministerstva nedostatek.

Zatímco v uplynulém školním roce docházelo do základních škol zhruba 941.000 žáků, od září by to mělo být o asi 12.500 víc, uvedla Lednová. Množství středoškoláků v denní formě studia by se mělo zvednout o 5000 žáků, loni jich bylo přibližně 404.000. Počet prvňáčků v základních školách bude v novém školním roce pravděpodobně podobný jako loni. Ministerstvo odhaduje, že se jejich počet sníží asi o 300 na přibližně 107.800. Přesné statistiky bude mít úřad po vyhodnocení podzimního sběru dat.

Důvodem nárůstu počtu školáků je demografický vývoj, kdy ze škol v posledních letech vychází slabší ročníky absolventů a nově nastupující ročníky jsou početnější. Například loni bylo dle statistik ministerstva do prvních tříd přijato 108.100 dětí a v devátých třídách bylo žáků kolem 80.000. Nejvíce dětí chodilo v minulém školním roce do pátých tříd, a to zhruba 117.500.

Školy přitom v současnosti trápí nedostatek pedagogů. Podle průzkumu ministerstva ze začátku roku jich může od září chybět až 6000. Pokud se ředitelům nepodaří sehnat kvalifikované vyučující, budou muset pro zajištění výuky přijmout učitele bez potřebného vzdělání, nebo rozdělit hodiny mezi stávající pedagogy jako přesčasy.

Průměrný věk učitelů je dle průzkumu ministerstva 47,2 let a čím dál víc jich odchází do důchodu. Zájem absolventů pedagogických fakult o povolání učitele je přitom nedostačující, řada z nich odchází mimo školství. Důvodem jsou podle odborníků jednak platy, ale i podmínky práce ve školách. Učitelé si například často stěžují na administrativní zátěž nebo na to, že mají na starosti příliš velké množství dětí, kterým by měli přizpůsobovat výuku dle jejich individuálních potřeb.

Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 36.224 korun měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla ve stejném období 32.466 korun. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by platy učitelů měly do roku 2021 vzrůst v průměru alespoň na 45.000 korun. Vláda to slíbila ve svém programu. Chce toho docílit navýšením platů pedagogů o deset procent v příštím roce a o dalších devět procent v roce 2021. Odbory požadují víc, protože příjmy rostou i mimo školství. Dlouhodobě usilují o růst učitelského platu v průměru na 130 procent průměrné mzdy, což by na začátku letošního roku bylo asi 42.200 korun.

Počty žáků ve školách v jednotlivých školních letech:

ZŠ SŠ 2019/2020 953.500 (odhad) 409.000 (odhad) 2018/2019 940.928 403.949 2017/2018 926.108 403.014 2016/2017 906.188 404.080 2015/2016 880.251 405.628 2014/2015 854.137 412.529 2013/2014 827.654 423.855 2012/2013 807.950 443.714 2011/2012 794.642 470.343 2010/2011 789.486 496.962 2009/2010 794.459 519.468

Zdroj: MŠMT