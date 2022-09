Zakopaný pes je v nevyužitých šancích, litovala Krejčíková po konci na US Open

Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku.

Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Tenistka Barbora Krejčíková viděla hlavní příčinu vyřazení ve 2. kole US Open v nevyužitých šancích. Zatímco v minulosti se jí dařilo klíčové situace proměňovat, tentokrát v duelu se Srbkou Aleksandrou Kruničovou neuspěla a prohrála 6:2, 4:6, 2:6. Třiadvacátá hráčka světa přesto věří, že je na správné cestě a chce nyní uspět ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.

"Zápas se zlomil v mých nevyužitých šancích. Dřív jsem je proměňovala. Když se mi to ale nedaří, vezme si důležité balony soupeřka a vyhraje," řekla novinářům po vyřazení ze dvouhry Krejčíková.

Zatímco v prvním setu se jí proti 96. hráčce světa Kruničové podařilo získat tři brejky, v dalším průběhu prolomila soupeřčin servis už jen jednou. "Určitě musela přidat a něco změnit. Tam se bohužel utkání zlomilo. Také ve třetím setu jsem si vytvořila příležitosti, jenže jsem je neuhrála. Musíme se na průběh utkání podívat, poučit se a jít dál," uvedla Krejčíková.

Neúspěch ji mrzel o to víc, že se po fyzické stránce cítí stále lépe. "S každým zápasem se zlepšuju. Nemůžu říct, že bych kondičně odešla nebo se zranila. Jsem zdravá. Spíš jde o využívání šancí. Tím jsem soupeřky pokládala na lopatky, ale teď se to otáčí proti mě. V tom je zakopaný pes," podotkla Krejčíková.

O případných změnách v týmu proto neuvažuje. "Myslím, že jsem v dobrém procesu. Když se podívám na zápasy, co jsem tu odehrála, tak ze začátku to bylo docela špatné. Dělala jsem řadu nevynucených chyb a nehrála dobře. Teď se ale výkony zlepšují a jsem na správné cestě. Kazí mi to jen nevyužité příležitosti, a to se nedá natrénovat. Musím si tím projít a věřit, že se to jednou otočí," řekla brněnská rodačka.

V příštích dnech si chce spravit chuť ve čtyřhře s dlouholetou parťačkou Siniakovou. S tou už letos triumfovala na Australian Open nebo ve Wimbledonu. "Doufám, že se nám bude dařit. Když už mi singl nevyšel, dám do deblu všechno, abychom tu byly co nejdéle," uvedla Krejčíková.

Titul z US Open je poslední, který českému páru chybí do kompletní grandslamové sbírky. "Výzva je tam vždy a chceme hrát všechny grandslamy co nejlépe. Nevím, jestli to budeme nějak speciálně řešit," dodala Krejčíková.