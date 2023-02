Zákony k obraně ČR chce koalice prosadit ve Sněmovně ve čtvrtek

Praha - Sněmovna by podle vládní koalice měla ve čtvrtek schvalovat možnost doplnění ozbrojených sil ČR. Projednat by měla také uzákonění každoroční výše výdajů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Při úpravách programu schůze to dnes navrhl předseda poslanců ODS Marek Benda. Podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury chce vláda návrhy zavést Česko do války Ruska s Ukrajinou.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová požadovala přednostně projednat bod s názvem Absence koncepčního řešení nedostatku léků ze strany ministerstva zdravotnictví. "Uplynulé týdny potvrdily, že ministerstvo zdravotnictví nekomunikuje, nejedná a není dostatečně aktivní, aby problém řešilo koncepčně," uvedla Schillerová. Podle ní ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) "nefunguje". Jako příklad uvedla to, že nedodal zástupce k jednání o zdravotnictví, které ANO pořádalo, byť to podle ní slíbil. Navrhla, aby Sněmovna projednala výzvu Válkovi, aby z funkce ministra odstoupil.

Válek se proti tvrzení Schillerové ohradil, žádnou oficiální pozvánku na setkání nedostal a svou přítomnost na jednání z podnětu ANO nepotvrdil kvůli pracovní vytíženosti a souběžným jednáním. "Pro zajištění dostatku léků děláme absolutní maximum," prohlásil Válek. Stát podle něj dovezl statisíce balení různých typů penicilinových antibiotik včetně antibiotik pro děti. Podařilo se dovézt i léky, které jsou volně prodejné, například 400.000 balení Nurofenu. U antibiotik v žádném případě podle ministra nehrozí, že by pacient nedostal patřičnou léčbu.

Vláda chce od Sněmovny zrychlený souhlas s novelou, která by měla rozšířit možnosti zapojit se do do obrany Česka. Nyní se lidé mohou stát vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Novinkou má být takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, bude muset bezprostředně postoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, musel by projít výcvikem. Povinnost by stanovil vládním opatřením kabinet, Sněmovna by je mohla zrušit.

Další novela má uzákonit každoroční vynakládání dvou procent HDP na obranu, což je naplnění závazku vůči NATO. Vládní koalice chtěla slib naplnit nejpozději do roku 2025. Novela má zajistit stabilní financování nákladných obranných projektů k modernizaci armády. Oproti střednědobému rozpočtovému výhledu by tak ministerstvu obrany mohly vzrůst v roce 2024 příjmy asi o 21,5 miliardy korun. Plány dosud počítaly s obrannými výdaji 130 miliard.