Zákon zavádějící občanky s otisky prstů projedná vláda

Praha - Zákon, podle kterého budou od příštího srpna vydávány občanské průkazy s biometrickými údaji - dvěma otisky prstů a fotografií držitele na bezkontaktním čipu, projedná v pondělí vláda. Norma mění i dobu platnosti u některých občanských průkazů. Podle důvodové zprávy materiálu by měly náklady související s technickým zabezpečením činit do roku 2025 zhruba 707 milionů korun.

Novela reaguje na nařízení Evropského parlamentu, které má vstoupit v účinnost v srpnu příštího roku. Součástí občanských průkazů bude muset být i strojově čitelná část, tak, aby splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

U osob starších 15 let budou mít občanské průkazy stejnou platnost jako dosud, tedy deset let. Děti mladší šesti let mohou dostat občanský průkaz s platností na dva roky, od šesti do 15 let budou vydávány průkazy s pětiletou platností. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, budou mít platnost 35 let. Podle novely bude také možné si znehodnocený občanský průkaz ponechat.

Děti mladší šesti let a osoby, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeny. Stejně mohou být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, bude podle novely průkaz vydán s platností na rok.

Novela také ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s měsíční platností, které byly vydávány v souvislosti s výkonem volebního práva. Návrh totiž upravuje vydávání průkazů ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovním dnu, nebo do pěti pracovních dnů.

Podle návrhu také nebudou v občanském průkazu zapisovány některé údaje, jako je akademický titul nebo rodné číslo. Jako identifikátor by podle dřívějších informací ministerstva vnitra mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další osobní údaje.

Každý občan ČR starší 15 let má povinnost mít vydán občanský průkaz, pokud není omezena jeho svéprávnost. Osoby mladší 15 let a lidé s omezenou svéprávností povinnost nemají, průkaz jim ale může být na žádost vydán.

Ministerstvo vnitra loni informovalo, že zvažuje zavedení povinných občanských průkazů pro děti od šesti let. Podle úřadu jde o nejvhodnější variantu, jak zabezpečit identifikaci v souvislosti s rušením rodného čísla jako hlavního identifikátoru při komunikaci s úřady.

Nařízení Evropská komise navrhla v roce 2018 v rámci protiteroristických opatření. Cílem je znesnadnit padělání dokladů a jejich zneužití pro vstup do EU ze zemí mimo blok. Mezi další navrhovaná opatření patřil snadnější přístup úřadů k elektronickým důkazům a finančním informacím v jiných členských zemích nebo omezení dostupnosti některých chemikálií, aby tyto látky nemohli zneužít teroristé.