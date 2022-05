Zákon s úpravou příspěvku 5000 Kč chce Jurečka dát vládě za dva či tři týdny

Praha - Návrh nového zákona s přesným nastavením a podmínkami výplaty příspěvku 5000 korun na dítě předloží ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) vládě "v horizontu dvou tří týdnů" po vyřešení všech potřebných detailů. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně. Na normě se podle něj nyní pracuje a přípravy se neprotahují. Ministr uvedl, že kabinet počítá s navýšením životního minima případně od července, dnes o tom ale ještě jednat nebude.

Podle vládního záměru by domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého mohly do konce srpna získat 5000 korun na dítě do 18 let. Jurečka v úterý v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu řekl, že jeho ministerstvo nyní řeší, jak se budou domácnosti posuzovat a jak se budou jejich příjmy kontrolovat. Zmínil využití údajů z několika registrů a úředních databází. Zatím není jasné, jaké úřady by měly podporu vyřizovat. Úřady práce, které mají dávky na starosti, jsou nyní přetížené.

"Pracujeme na tom. Jakmile budeme mít hotové všechny detaily, tak ten návrh zákona předložíme. Vidím horizont nějakých dvou tří týdnů. Neprotahuje se to, neříkal jsem, že to (návrh zákona) bude na vládě tento týden. Říkal jsem, že musíme ty věci dobře připravit tak, aby všechny detaily byly vyjasněné," řekl novinářům dnes ministr. Poukázal na "složité rodinné situace".

Přesné údaje o složení domácností v Česku k dispozici nejsou. Řada rodičů není sezdána. Někteří rodiče žijí odděleně, některé rodiny naopak zůstávají pohromadě v domácnosti i po rozvodu partnerů, řadu domácností tvoří vedle rodičů a dětí i prarodiče. Jurečka v úterý uvedl, že řadu údajů má Česká správa sociálního zabezpečení. Ta má například přehled o odvodech zaměstnanců z jejich příjmu či o vyplacených důchodech. Od ministerstva financí je zase možné získat data o tom, kdo má daňové slevy na děti, řekl ministr. Poukázal i na údaje o svěření dětí do péče či na registr obyvatel s informacemi o bydlišti. Mluvil také o tom, že se nyní řeší i to, jak by se měl posuzovat příjem živnostníků.

Podle ministra vláda počítá s navýšením životního minima. Už dřív Jurečka mluvil o tom, že by se částky mohly znovu zvednout od července. Naposledy je vláda upravila od dubna o deset procent. Inflace za sledované období byla ale vyšší. Jurečka řekl, že dnes kabinet o navýšení minima jednat nebude. Pokud by se nejnižší stanovené částky pro život měly upravit od pololetí, je podle ministra čas na projednání později v květnu či v červnu. "To, že jsme řekli, že to uděláme (navýšení životního minima), platí," uzavřel Jurečka.

Už dřív uvedl, že vládě předložil 12 návrhů opatření na podporu rodin ke zvládání dopadů zdražování. Kabinet minulý týden vybral čtyři. Vedle plánovaného příspěvku 5000 korun na dítě jsou to dotace na zřízení a rozšíření dětských skupin, zamýšlená možnost pobírat vyšší rodičovskou po kratší dobu pro rodiče s nízkým výdělkem a záměr snížit odvody zaměstnavatelům u částečných úvazků.