Praha - Novela, podle které by lékaři měli od července používat povinně dosavadní dobrovolné e-neschopenky, se nestihne včas schválit. Spuštění systému od pololetí tak není reálné. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekl šéf podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáš Kolářík (Piráti). Členové sociálního výboru pochybují i o tom, že ministerstvo práce stihne od ledna 2020 spustit nové elektronické neschopenky. Resort podle politického náměstka Robina Povšíka (ČSSD) technicky oba systémy připraví včas.

Od července se v Česku ruší karenční doba. Zaměstnavatelé proto žádali zavedení e-neschopenky, aby mohli nemocné pracovníky lépe kontrolovat. Nový projekt měl být původně v provozu od letoška, odsunul se ale na příští rok. Ministerstvo práce přišlo loni s novelou, aby lékaři do nasazení nového systému povinně od července posílali sociální správě část formulářů o pracovní neschopnosti elektronicky. Od roku 2010 to mohou dělat dobrovolně. Ministerstvo změnu označilo za první etapu e-neschopenek.

"První etapa se jeví jako nereálná," uvedl Kolářík. Podle něj vedení České správy sociálního zabezpečení uvedlo, že přípravu povinného používání nynějšího systému potřebuje čtyři měsíce. Pokud by měla norma začít platit od července, úřad by měl zákonná pravidla znát nejpozději do března.

Sněmovna souhlasila s dalším projednáváním novely 29. ledna. Předlohu teď posoudí tři výbory. Mají na to 60 dní. Sociální výbor by se měl předpisem zabývat 20. února. Dolní komoru pak čeká ještě druhé čtení a poté hlasování. Po něm předpis dostane Senát. Může se stát, že ho neschválí a vrátí poslancům.

"Technicky bude připraveno to, co jsme slíbili k 1. červenci, i to, co má být k 1. lednu příštího roku. Děláme maximum, i když není jasná legislativa. Ta je věcí zákonodárců," řekl ČTK Povšík.

Podle poslance ODS Jana Bauera ministerstvo nyní "finišuje" kvůli tomu, že premiér Andrej Babiš (ANO) a vláda několikrát slíbili, že se karence bez e-neschopenek nezruší. "Je jasné, že se termín zrušení karenční doby a plnohodnotné e-neschopenky nikdy nemohou potkat," upozornil Bauer.

Pochybnosti o tom, že za necelý rok začne fungovat nový systém, mají i další poslanci. "Říkali jsme, že termín není možné stihnout, ani rok 2020, protože nic připravené není," řekla komunistka Hana Aulická Jírovcová. Podle ní by se takzvaná první etapa nestihla schválit ani tehdy, pokud by výbory novelu projednávaly ve zkrácené lhůtě. Aulická Jírovcová i šéfka sociálního výboru Radka Maxová (ANO) podotkly, že ministerstvo nijak neusilovalo o to, aby dolní komora začala normu projednávat dřív.

Sociální výbor žádá ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD), aby mu týden před každým jeho zasedáním teď předkládala zprávu o postupu příprav e-neschopenek. Další jednání se uskuteční 20. února.

Řada poslanců s povinným používáním nynějších e-neschopenek nesouhlasí. Záměr dlouhodobě kritizují hlavně Piráti. Sdružení praktických lékařů už uvedlo, že i když by byl nynější model povinný, používat ho nebudou.

Od července by měli doktoři podle novely povinně sociální správě posílat informaci o začátku a konci nemoci, a to nejpozději druhý pracovní den. Zaměstnavatelé by pak elektronicky o informace úřad požádali, ten by jim je do osmi dnů oznámil.