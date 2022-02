Zákon rušící navýšení platby za pojištěnce by vláda měla projednat ve středu

Praha - Zákon rušící navýšení platby za státní pojištěnce by měla vláda projednat příští týden. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Počítá se s účinností zákona od 1. července. Vláda zrušením navýšení měsíční platby za zhruba 5,9 milionu státních pojištěnců o 200 korun měsíčně plánuje ušetřit 14 miliard korun.

Platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění se za poslední tři roky téměř zdvojnásobily. Letos jsou plánované výdaje asi 440 miliard korun a příjmy o 9,5 miliardy korun nižší. Z této částky bude tvořit státní příspěvek 127 miliard korun, stejně jako loni. Původně připravený rozpočet počítal asi se 14 miliardami korun navíc.

"Příslušný zákon bude s největší pravděpodobností projednáván na vládě příští středu, pak doputuje do Poslanecké sněmovny. Navržená účinnost zákona je od 1. července. Máme dostatečný čas a prostor pro to, abychom to řádně projednali," uvedl Stanjura.

Už dříve ministr financí uvedl, že do doby účinnosti se bude platit podle rozhodnutí minulé vlády Andreje Babiše (ANO), která platby od začátku roku navýšila o 200 korun na zhruba 1967 Kč. Od začátku účinnosti zákona půjde o takovou částku, aby průměr za rok 2022 odpovídal roku loňskému.

Zdravotní pojišťovny avizovaly, že tento výpadek v příjmech pokryjí z rezerv, byť je téměř vyčerpají. Do problémů by se ale podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Fridricha mohly dostat v příštím roce, kdy navýšení plateb za státní pojištěnce bude nutné. Kabinet podle vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se zvýšením pro příští rok počítá.

Nenavýšení plateb za státní pojištěnce bude mít podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) v letošním roce nulový dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče a odměny zdravotníků. Platí podle něj schválená úhradová vyhláška pro letošní rok.