Zákon pro volby o hlasování z karantény schválila vláda - video

Praha - Zákon, který umožní lidem v karanténě v říjnových senátních a krajských volbách hlasovat z auta či ve zvláštních okrskových a výjezdových komisích, schválila vláda. ČTK o tom informoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Normu Sněmovna projedná ve středu 19. srpna, uvedl. Na formě hlasování z karantény v době koronavirové epidemie se Hamáček dohodl s parlamentními stranami.

Novela obsahuje také návrh odměn pro členy speciálních volebních a sčítacích komisí a návrh na plošné zvednutí odměn členům všech komisí o 500 korun. Vytvoření speciálních volebních komisí vyjde podle podkladů pro jednání kabinetu státní pokladnu zhruba na 9,5 milionu korun. Plošné navýšení odměn pro komisaře o 500 korun by mělo podle návrhu zákona stát 56 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) měl činit rozpočet letošních podzimních voleb 450 milionů korun, před čtyřmi lety to bylo 307 milionů.

Možnost speciálního hlasování se bude podle návrhu speciálního zákona týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

V takzvaných drive-in volebních stanovištích bude možné hlasovat pouze z motorových vozidel. Měla by být k dispozici na 78 stanovištích, v jednom v každém okrese. Hlasovat by se tak mělo ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00. Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. Obsluhovat bude stanoviště vždy trojice vojáků a odborný zapisovatel. Speciální komise vyškrtne voliče z drive-in stanoviště ze stálého seznamu voličů, aby nemohl znovu volit standardním způsobem v pátek či sobotu.

Lidé v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtku 1. října do 20:00 ohlásit na krajském úřadě. V dnech řádného termínu voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou, a to mezi pátkem 2. října 07:00 a sobotou 3. října 14:00. Výjezdy bude zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00 hodin. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise.

Zapisovatel speciální komise pro hlasování má podle návrhu nárok na odměnu 5000 korun za každý den, kdy vykonával funkci a zároveň se podílel na zajištění hlasování zvláštním způsobem. Člen sčítací komise má nárok na odměnu 10.000 korun, která se navyšuje o 5000 korun v případě, že se účastní také sčítání výsledků hlasování ve druhém kole voleb do Senátu. S odměnami pro vojáky zákon nepočítá, ani dalšími náklady na jejich práci zákon nepočítá.