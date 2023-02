Zákon o tržní síle se týká 2200 firem, víc než uváděla vláda, uvádí analýza CRIF

Praha - Novela zákona o významné tržní síle, která platí od začátku letošního roku, se týká více než 2200 firem. Vyplývá to ze společné analýzy připravené mezinárodní advokátní kanceláří Noerr a analytickou firmou CRIF – Czech Credit Bureau. Před přijetím zákona ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uváděl, že se bude týkat zhruba 800 podniků.

Zákon nastavuje nová pravidla pro vztahy mezi dodavateli a odběrateli zemědělských a potravinářských produktů. Cílem přijetí novely byla mimo jiné větší ochrana dodavatelů obchodních řetězců před nekalými praktikami. Před přijetím novely zákon postihoval jen 12 největších obchodníků. Aktuální stanovisko ministerstva zemědělství ČTK zjišťuje.

Analýza vychází z dat webové stránky informaceofirmach.cz. Zákon se dříve vztahoval na podniky s ročním obratem nad pět miliard Kč. Nově se významná tržní síla posuzuje podle obratu obou stran kontraktu. Zákon se nyní vztahuje na firmy, které mají roční obrat od dvou milionů eur, což odpovídá aktuálně asi 48 milionům Kč.

Petr Hrnčíř z advokátní kanceláře Noerr poznamenal, že podle analýzy se zákon týká téměř trojnásobku firem, než původně uváděli představitelé vlády. "Novela absolutně boří určení toho, kdo tou významnou tržní silou skutečně je," řekl. Analýza uvádí, že 60 procent firem, kterých se novela týká, má méně než 50 zaměstnanců.

Analýza podotýká, že počet firem, které spadají do působnosti zákona, meziročně vzrostl o devět procent na 2218. Podle Jana Ciklera z CRIF jich může být i více. "U 645 společností, které se tržbami pohybují právě kolem hranice dvou milionů eur, nejsou k dispozici údaje o jejich obratu," doplnil.

Z 2218 firem, kterých se nová pravidla týkají, má 44 procent obrat do 100 milionů Kč. Zhruba 28 procent z nich má pak obrat mezi 100 až 200 miliony Kč. Šest procent společností má obrat nad jednu miliardu Kč.

Podle novely zákona hrozí firmám pokuta deset milionů Kč nebo až do výše deset procent čistého obratu. Zákon postihuje například odběratele zboží, který bude po dodavateli potravin nebo zemědělských produktů požadovat peníze za reklamu, na které se předem nedohodli. Za nekalou obchodní praktiku je považováno i zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání.

Nekula již dříve uvedl, že zákon o tržní síle povede k větší transparentnosti trhu a stabilitě tržního prostředí. Podle prezidentky Potravinářské komory Dany Večeřové firmy spoléhají na to, zákon umožní postihovat obchodní řetězce a to i za to, když ze zahraničí dovezou výrobky za mnohem nižší cenu, než za jakou jsou prodávány v zemi původu - což je podle ní považováno za nekalou soutěžní praktiku.