Zákon o přeměně ŘSD by mohl usnadnit odstraňování billboardů od silnic

Praha - Nynější příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic se zřejmě změní na státní podnik se stejným jménem. Novelu zákona, která to má umožnit, Sněmovna propustila do třetího čtení. Schvalovat by ji mohla na své příští schůzi. Změna formy by měla nastat od příštího roku. Na základě pozměňovacího návrhu Ondřeje Lochmana (STAN) by změna zákona mohla také usnadnit odstraňování ilegálních reklamních poutačů v ochranném pásmu silnic.

Cílem transformace ŘSD je účinnější prověrka finančních toků státem a podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) také větší konkurenceschopnost na trhu práce, aby bylo možné zajistit co nejlepší odborníky.

Hospodářský výbor doporučil vyškrtnout z novely ustanovení, podle kterého by Státní fond dopravní infrastruktury nesměl v ŘSD dohlížet na hospodárnost, účelnost a efektivitu využití peněz. Fond dopravní stavby a jejich údržbu hradí. Státní podnik ŘSD bude navíc muset podle dalšího návrhu hospodářského výboru zavést vnitřní prověrkový systém podle zákona o finanční kontrole. S oběma těmito návrhy vyslovilo ministerstvo dopravy souhlas, informoval dnes ministr Kupka.

Poslanec Lochman vznesl návrh, který má podle něj usnadnit odstraňování nelegálních billboardů od silnic. Odstraňování nelegálních reklamních zařízení mají mít nově na starosti vlastníci nebo správci pozemních komunikací místo silničních správních úřadů. Silniční správní úřad poskytne na žádost správci nebo vlastníkovi informaci, zda je reklamní zařízení na pozemní komunikaci, na pomocném silničním pozemku nebo v ochranném pásmu na základě povolení, či nikoli. Pokud reklamní billboard nebude mít patřičné povolení, bude ho muset správce či vlastník komunikace odstranit.

Stanislav Blaha (ODS) chce v novele stanovit horní limit nájemného pro nemovitosti, které si ŘSD pronajímá pro výstavbu nebo údržby komunikací. Stropem má být nejvyšší možná cena podle cenové regulace, pokud taková regulace platí, která ale nesmí překročit cenu obvyklou. Cílem podle Blahy je zachovat současný stav, který ŘSD uplatňuje. Blaha také doporučuje zavést pro ŘSD výjimku z případné exekuce. Na ŘSD by se v takovém případě neměl vztahovat zákaz nakládání s majetkem. Pokud by nebylo možné takovou výjimku uplatnit, znamenalo by to podle poslance Blahy nemožnost hospodařit se svěřeným majetkem.

Náklady na celý proces se podle dřívějších odhadů ministerstva dopravy budou pohybovat kolem 50 milionů korun. Ministerstvo chce ale následně snížit počet, rozsah a finanční náročnost služeb poskytovaných externími dodavateli, což může přinést úsporu zhruba 85 milionů korun ročně.

Současné ŘSD ČR vzniklo z Ředitelství dálnic Praha založeného v roce 1967. Na starost má dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a opravy a také jejich výstavbu a modernizaci. Prvním úsekem dálnice v Československu otevřeným pro veřejnost v roce 1971 se stal úsek Spořilov–Mirošovice v délce 22,5 kilometru spolu s benešovskou přípojkou. Od té doby bylo postaveno a zprovozněno přes 700 kilometrů dálnic a více než 400 kilometrů rychlostních silnic, vyplývá z webu ŘSD.