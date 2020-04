Zákon na ochranu nájemníků obsahuje podle senátorů chyby

Praha - Rozsáhlá diskuse čeká dnes v Senátu zákon, podle kterého by nájemníci bez příjmů nemohli dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Zákon obsahuje podle části senátorů věcné chyby, některé neupravitelné. Na tiskových konferencích upozornili třeba, že když majitel uvede jiný důvod pro výpověď, bude ji moct uplatnit. Na pomoc nájemníkům i pronajímatelům navrhují jiné ekonomické nástroje včetně státní garance.

Podle senátora Zdeňka Hraby (STAN) by místo zákona na ochranu nájemníků mělo ministerstvo pro místní rozvoj připravit program bezúročných půjček pro nájemníky, kteří nebudou schopni kvůli epidemii koronaviru splácet nájmy. Upozornil například, že kvůli záměně písmena v zákoně se doba ochrany nájemníků daná zákonem dá vztahovat pouze na období od 12. do 24. března, kdy se vládní opatření řídila krizovým zákonem.

Předseda klubu ČSSD Petr Vícha by pro nájemníky viděl rychlou pomoc prostřednictvím příspěvku na bydlení. Lidovecká senátorka Jitka Seitlová popsala pozměňovací návrh výboru pro územní správu, podle kterého by stát měl garantovat majitelům bytů nájmy ve výši 80 procent. Státní garance ve výši 80 procent by se podle Zdeňka Nytry (ODS) měla týkat i nebytových prostor.

"Návrh je stejně jako ostatní postižen rychlostí zpracování," uvedla Seitlová k zákonu. Podle Víchy z vládní ČSSD se kabinet v tomto případě "netrefil". Uvedl například, že když ke konci roku budou muset nájemníci zaplatit, ale nezaplatí, místo tří měsíců ochranné lhůty by mohli do pěti dnů skončit. Tento problém by podle Nytry měl vyřešit pozměňovací návrh, podle kterého by se další tři měsíce ochranné lhůty měly vztahovat na ty, kteří budou ke konci roku dlužit nanejvýš tři nájmy.

Zdeňka Hamouzová z klubu vládní ANO uvedla, že vláda chce předlohou předejít dopadu ekonomických opatření spojených k epidemií na nájemníky. Předpokládá, že s pozměňovacími návrhy horní komora zákon přijme.

Ústavněprávní výbor k předloze podle jeho předsedy Miroslava Antla (ČSSD) žádné usnesení nepřijal, podle jeho osobního názoru měl přijít s návrhem na zamítnutí. Usnesení výbor nepřijal ani k zákonu, který má ochránit cestovní kanceláře.

ODS chce prodloužit a navýšit podporu pro živnostníky

Opoziční ODS chce dnes formou pozměňovacího návrhu k předloze projednávané v Senátu prodloužit pomoc pro živnostníky postižené opatřeními proti epidemii koronaviru do konce června. Návrh počítá s postupným navyšováním denní částky z dubnových 500 korun na den, přes 700 korun na den v květnu po 900 korun na den v červnu. Návrh představil před jednáním horní parlamentní komory předseda senátního klubu ODS Martin Červíček.

Návrh podle občanských demokratů reaguje na vládní plány na postupné rozvolňování omezení přijatých kvůli epidemii. Ty počítají s pozvolným otevíráním ekonomiky podle rizikovosti jednotlivých aktivit. Například kadeřnictví by tak měla být otevřena až mezi posledními na konci května. I když vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) počítá s dalšími kompenzacemi, dosavadní vládní opatření včetně podpory živnostníků jsou naprogramovaná ke konci dubna.

"Není přípustné, aby možnost čerpat kompenzační bonus byla pouze do konce dubna. Osoby samostatně výdělečně činné nepotřebují drobnou almužnu, ale skutečnou pomoc," uvedl Červíček. Vláda podle něj diskriminuje některé skupiny občanů prostřednictvím svých nařízení.

Podporu živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným ve formě jednorázového příspěvku 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem podepsal minulý týden prezident Miloš Zeman. O takzvaný kompenzační bonus bude možné požádat do konce června, finanční správa začala žádosti přijímat před velikonočními svátky.

Ministerstvo financí odhaduje, že státní pokladnu opatření vyjde až na 17,5 miliardy korun. Příspěvek 500 korun denně je určen především těm, koho ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna.

Senát čeká schvalování dalších zákonů kvůli epidemii koronaviru

Zavedení odkladu splátek úvěrů a placení nájmů patří mezi zákony, které bude ode dneška schvalovat Senát. Vláda tentokrát nebude moci počítat s tím, že všechna její nová opatření senátoři podpoří. Zamítnutí hrozí návrhu, aby policie mohla pokutovat na místě až 10.000 korunami ty, kdo opatření proti koronaviru porušují. S odmítnutím se možná setká i návrh, aby v nemocnicích mohli kvůli koronavirové krizi pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez aprobačních zkoušek.

Kromě posuzování 15 zákonů chtějí senátoři s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navíc řešit aktuální situaci v Evropské unii v souvislosti s onemocněním covid-19. Nelze vyloučit ani to, že Senát vyjádří výhrady vůči některým opatřením.

Senátoři mají rozhodnout o tom, že jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit splácení úvěrů a hypoték buď na tři, nebo na šest měsíců. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. Senát má posoudit také omezení maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů a zavedení limitu pro sankce živnostníkům za opožděné splátky úvěrů.

Rozsáhlejší debata se očekává nad zákony o odkladu nájmů. Podle prvního z nich firmy, které musely kvůli koronaviru uzavřít provoz, mají mít nárok na odklad nájemného od 12. března do 30. června se splatností do konce roku. Podle druhého by nájemníci bez příjmů nemohli dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dluh za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Senátní výbor pro veřejnou správu chce pravidla pro nájemné u bytů upravit.

Senát má rozhodnout i o tom, zda cestovním kancelářím umožní, aby odložily vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru a klientům vydávaly místo toho poukazy. Horní komora bude schvalovat rovněž odklad přijímacích zkoušek na vysoké školy a pravidla pro další vysokoškolské zkoušky nebo návrh, aby zprostředkovatelé ubytování v soukromí, například Airbnb, sdíleli s českými úřady informace o uzavřených smlouvách.