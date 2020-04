Zákon by měl omezit výpovědi z bytů kvůli nezaplacenému nájemnému

Praha - Vláda schválila návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. Dluh z nájemného bude moct splatit do konce května 2021. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Sněmovna by se měla zákonem zabývat ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Návrh zákona ministerstvo zveřejnilo ve vládní knihovně.

Splátky nájemného bude možné podle Dostálové odsunout v případě, že nájemník nemůže platit kvůli snížení svých příjmů kvůli epidemii koronaviru.

Druhým opatřením je zavedení možnosti odložení splatnosti splátek jistiny a příslušenství úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení. Jejich splatnost by byla odložena do konce letošního listopadu, pokud příjemce úvěru doloží, že nemůže úvěr splácet kvůli mimořádnému opatření při epidemii.