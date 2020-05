Základní část NHL se nedohraje, Pastrňák je nejlepším střelcem

New York - Sezonu NHL dohraje 24 týmů v rozšířeném play off, pro sedm nejhorších klubů ročník skončil. Řekl to komisionář elitní severoamerické hokejové soutěže Gary Bettman, upozornil však, že termín návratu hráčů na led zůstává kvůli pandemii koronaviru nejistý. Ukončení základní části zároveň znamená, že bostonský útočník David Pastrňák získá Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL; stejně jako Alexandr Ovečkin z Washingtonu nastřílel 48 branek.

Pastrňák tak navázal na dosud jediného českého držitele trofeje pro nejlepšího kanonýra ligy Milana Hejduka. Olympijský vítěz z Nagana nastřílel v sezoně 2002/03 v dresu Colorada rovných 50 branek.

V minulém týdnu návrh vedení ligy na rozšířené play off odsouhlasila hráčská asociace. Termín rozehrání vyřazovací části ani dějiště zápasů ještě nejsou známy. Bettman hovořil o zhruba desítce možných stadionů, na nichž by NHL mohla sezonu dokončit.