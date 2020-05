Základní část NHL se nedohraje, Pastrňák je nejlepším střelcem

New York - Sezonu NHL dohraje 24 týmů v rozšířeném play off, pro sedm nejhorších klubů ročník skončil. Řekl to komisionář elitní severoamerické hokejové soutěže Gary Bettman, upozornil však, že termín návratu hráčů na led zůstává kvůli pandemii koronaviru nejistý. Ukončení základní části zároveň znamená, že bostonský útočník David Pastrňák získá Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL; stejně jako Alexandr Ovečkin z Washingtonu nastřílel 48 branek.

Pastrňák tak navázal na dosud jediného českého držitele trofeje pro nejlepšího kanonýra ligy Milana Hejduka. Olympijský vítěz z Nagana nastřílel v sezoně 2002/03 v dresu Colorada rovných 50 branek.

V minulém týdnu návrh vedení ligy na rozšířené play off odsouhlasila hráčská asociace. Termín rozehrání vyřazovací části ani dějiště zápasů ještě nejsou známy. Bettman hovořil o zhruba desítce možných stadionů, na nichž by NHL mohla bez diváků v hledištích sezonu dokončit. Vybrána budou dvě hostitelská města.

Koronavirová pandemie přerušila NHL 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Ta už se dohrávat nebude, na základě aktuálního bodového průměru skončila sezona pro Buffalo, New Jersey, Ottawu, Detroit, Anaheim, Los Angeles a San Jose. Místo obvyklých 16 týmů se ve vyřazovací části představí 24 mužstev.

Nejlepší čtyři týmy z každé konference budou mít na úvod play off volno. Zbylých 16 klubů absolvuje předkolo na tři vítězné zápasy. Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia) a Západu (obhájce titulu St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas) mezitím odehrají turnaje o nasazení v prvním kole. Zatímco předkolo se bude hrát na tři vítězné zápasy, dál by se mělo pokračovat klasicky sériemi na čtyři výhry.

Během příštího týdne by hokejisté mohli dostat svolení vrátit se v malých skupinách k tréninkům. Termín možného restartu sezony je nicméně stále nejistý.

Předkolo play off:

Východní konference: Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida, Toronto - Columbus.

Západní konference: Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota, Calgary - Winnipeg.

Pastrňák získal spolu s Ovečkinem Maurice Richard Trophy

David Pastrňák z Bostonu získal jako druhý Čech v historii po Milanu Hejdukovi Maurice Richard Trophy. S 48 brankami se s ruským kanonýrem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu podělil o korunu krále střelců v základní časti NHL, kterou 12. března přerušila a nakonec předčasně ukončila pandemie koronaviru. Hejduk kraloval v ročníku 2002/03 v dresu Colorada s 50 góly z 82 utkání.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák odehrál v sezoně 70 duelů, o deset let starší Ovečkin sehrál o dva zápasy méně; pro zisk trofeje ale není při rovnosti gólů počet utkání určující. Oba měli jednogólový náskok před Austonem Matthewsem z Toronta.

Pastrňák si vytvořil osobní maximum a překonal minulý ročník, v kterém nastřílel v 66 zápasech 38 gólů. Ovečkin získal Maurice Richard Trophy podeváté a už při minulém triumfu loni překonal rekord, o který se do té doby dělil s Bobbym Hullem, jenž kraloval kanonýrům sedmkrát (1960, 1962, 1964 a 1966 až 1969). Ovečkin vládl střelcům také v letech 2008, 2009, 2013 až 2016 a od roku 2018 třikrát za sebou.

Nejlepším střelcem mezi nováčky se stal s 30 góly další český útočník Dominik Kubalík z Chicaga, jemuž patřilo celkově 17. místo. V produktivitě nováčků se zařadil čtyřiadvacetiletý odchovanec Plzně, který do NHL zamířil loni z Ambri-Piotty, na třetí místo s 46 body z 68 utkání. Lépe si vedli jen obránci Quinn Hughes z Vancouveru (53 bodů) a Cale Makar z Colorada (50).

Kanadské bodování základní části NHL, předčasně ukončené kvůli pandemii koronaviru:

1. Draisaitl (Edmonton) 71 110 (43+67) 2. McDavid (Edmonton) 64 97 (34+63) 3. Pastrňák (Boston) 70 95 (48+47) 4. Panarin (NY Rangers) 69 95 (32+63) 5. MacKinnon (Colorado) 69 93 (35+58) 6. Marchand (Boston) 70 87 (28+59) 7. Kučerov (Tampa Bay) 68 85 (33+52) 8. P. Kane (Chicago) 70 84 (33+51) 9. Matthews (Toronto) 70 80 (47+33) 10. Eichel (Buffalo) 68 78 (36+42) 11. Huberdeau (Florida) 69 78 (23+55) 12. Zibanejad (NY Rangers) 57 75 (41+34) 13. J. Carlson (Washington) 69 75 (15+60) 14. Malkin (Pittsburgh) 55 74 (25+49) 15. Connor (Winnipeg) 71 73 (38+35) 16. Scheifele (Winnipeg) 71 73 (29+44) 17. J.T. Miller (Vancouver) 69 72 (27+45) 18. Ovečkin (Washington) 68 67 (48+19) 19. Marner (Toronto) 59 67 (16+51) 20. Aho (Carolina) 68 66 (38+28) 21. Pacioretty (Vegas) 71 66 (32+34) 22. Stamkos (Tampa Bay) 57 66 (29+37) 23. E. Pettersson (Vancouver) 68 66 (27+39) 24. Wheeler (Winnipeg) 71 65 (22+43) 25. Josi (Nashville) 69 65 (16+49) 26. Point (Tampa Bay) 66 64 (25+39) 27. Laine (Winnipeg) 68 63 (28+35) 28. Mark Stone (Vegas) 65 63 (21+42) 29. Teräväinen (Carolina) 68 63 (15+48) 30. Kopitar (Los Angeles) 70 62 (21+41) 31. Barkov (Florida) 66 62 (20+42) 32. Konecny (Philadelphia) 66 61 (24+37) 33. A. Svečnikov (Carolina) 68 61 (24+37) 34. M. Tkachuk (Calgary) 69 61 (23+38) 35. Nugent-Hopkins (Edmonton) 65 61 (22+39) 36. Tatar (Montreal) 68 61 (22+39) 37. R. O'Reilly (St. Louis) 71 61 (12+49) 38. Tavares (NY Islanders) 63 60 (26+34) 39. Perron (St. Louis) 71 60 (25+35) 40. Barzal (NY Islanders) 68 60 (19+41) 41. J. Toews (Chicago) 70 60 (18+42) 42. W. Nylander (Toronto) 68 59 (31+28) 43. Hoffman (Florida) 69 59 (29+30) 44. Couturier (Philadelphia) 69 59 (22+37) 45. R. Strome (NY Rangers) 70 59 (18+41) 46. Ehlers (Winnipeg) 71 58 (25+33) B. Schenn (St. Louis) 71 58 (25+33) 48. J. Gaudreau (Calgary) 70 58 (18+40) 49. Schwartz (St. Louis) 71 57 (22+35) 50. Bergeron (Boston) 61 56 (31+25) 52. Voráček (Philadelphia) 69 56 (12+44) 64. Vrána (Washington) 69 52 (25+27) 86. D. Kubalík (Chicago) 68 46 (30+16) 118. Krejčí (Boston) 61 43 (13+30) 131. Palát (Tampa Bay) 69 41 (17+24) 164. Hertl (San Jose) 48 36 (16+20) 165. Nečas (Carolina) 64 36 (16+20)

Další čeští hokejisté:

Zacha (New Jersey) 65 32 (8+24) Hronek (Detroit) 65 31 (9+22) O. Kaše (Boston) 55 24 (7+17) Chytil (NY Rangers) 60 23 (14+9) Simon (Pittsburgh) 64 22 (7+15) Faksa (Dallas) 66 20 (11+9) Kempný (Washington) 58 18 (3+15) Kämpf (Chicago) 70 16 (8+8) Zadina (Detroit) 28 15 (8+7) Nosek (Vegas) 67 15 (8+7) Gudas (Washington) 63 15 (2+13) Frolík (Buffalo) 57 14 (6+8) Šimek (San Jose) 48 9 (2+7) Frk (Los Angeles) 17 8 (6+2) Rutta (Tampa Bay) 33 7 (1+6) Chlapík (Ottawa) 31 6 (3+3) Hájek (NY Rangers) 28 5 (0+5) Polák (Dallas) 41 4 (0+4) M. Kaut (Colorado) 9 3 (2+1) Sobotka (Buffalo) 16 3 (1+2) D. Kaše (Philadelphia) 6 1 (1+0) Rittich (Calgary) 48 1 (0+1) Radil (San Jose) 14 0 (0+0) Francouz (Colorado) 34 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 40 0 (0+0)

Brankáři:

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 34 zápasech 1914:26 minuty, inkasoval 77 branek, má průměr 2,41 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 92,3 procenta a jednou udržel čisté konto.

David Rittich (Calgary) odchytal v 48 zápasech 2791:58 minuty, inkasoval 138 branek, má průměr 2,97, úspěšnost 90,7 a dvakrát udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 40 zápasech 2320:59 minut, inkasoval 104 branek, má průměr 2,69, úspěšnost 90,5 a třikrát udržel čisté konto.

Individuální statistiky základní části NHL, předčasně ukončené kvůli pandemii koronaviru:

Střelci:

1. Pastrňák (Boston), Ovečkin (Washington) oba 48 branek, 3. Matthews (Toronto) 47, 4. Draisaitl (Edmonton) 43, 5. Zibanejad (NY Rangers) 41, 6. Aho (Carolina), Connor (Winnipeg) oba 38, 8. Eichel (Buffalo) 36, 9. MacKinnon (Colorado) 35, 10. McDavid (Edmonton) 34, ...17. D. Kubalík (Chicago) 30, 35. Vrána (Washington) 25.

Nahrávači:

1. Draisaitl 67 asistencí, 2. McDavid (oba Edmonton), Panarin (NY Rangers) oba 63, 4. J. Carlson (Washington) 60, 5. Marchand (Boston) 59, 6. MacKinnon (Colorado) 58, 7. Huberdeau (Florida) 55, 8. Kučerov (Tampa Bay) 52, 9. Marner (Toronto), P. Kane (Chicago) oba 51, ...15. Pastrňák (Boston) 47, 18. Voráček (Philadelphia) 44, 79. Krejčí (Boston) 30.

Nejproduktivnější obránci:

1. J. Carlson (Washington) 69 zápasů/75 bodů (15 branek + 60 asistencí), 2. Josi (Nashville) 69/65 (16+49), 3. V. Hedman (Tampa Bay) 66/55 (11+44), 4. DeAngelo (NY Rangers) 68/53 (15+38), 5. Q. Hughes (Vancouver) 68/53 (8+45), 6. Pietrangelo (St. Louis) 70/52 (16+36), 7. Makar (Colorado) 57/50 (12+38), 8. Krug (Boston) 61/49 (9+40), 9. R. Suter (Minnesota) 69/48 (8+40), 10. Theodore (Vegas) 71/46 (13+33), ...44. Hronek (Detroit) 65/31 (9+22).

Nejproduktivnější nováčci:

1. Q. Hughes (Vancouver) 68 zápasů/53 bodů (8 branek + 45 asistencí), 2. Makar (Colorado) 57/50 (12+38), 3. D. Kubalík (Chicago) 68/46 (30+16), 4. V. Olofsson (Buffalo) 54/42 (20+22), 5. Fox (NY Rangers) 70/42 (8+34), 6. Suzuki (Montreal) 71/41 (13+28), 7. Nečas (Carolina) 64/36 (16+20), 8. Gurjanov (Dallas) 64/29 (20+9), 9. A. Nylander (Chicago) 65/26 (10+16), 10. Marino (Pittsburgh) 56/26 (6+20), ...24. Zadina (Detroit) 28/15 (8+7).

Plusové a minusové body - nejlepší:

1. Graves (Colorado) 40 kladných bodů, 2. Panarin (NY Rangers) 36, 3. D. Hamilton, Slavin (oba Carolina) oba 30, 5. Point, Cirelli oba 28, 7. V. Hedman (všichni Tampa Bay) 27, 8. Ničuškin (Colorado), Chára (Boston), Kučerov všichni 26, 11. Palát (oba Tampa Bay) 25, ...19. Pastrňák (Boston) 21, 24. Kempný 19, 44. Gudas (oba Washington) 15.

Plusové a minusové body - nejhorší:

1. Athanasiou (Edmonton) 46 záporných bodů, 2. V. Filppula -42, 3. Hronek (oba Detroit) -38, 4. M. Green (Edmonton) -34, 5. Labanc (San Jose), Fabbri oba -33, 7. Glendening -29, 8. Cholowski (všichni Detroit), J. Hughes (New Jersey), Kakko (NY Rangers) oba -26, ...29. Hertl (San Jose) -18.

Nejtrestanější hráči:

1. E. Kane (San Jose) 122 trestných minut, 2. B. Lemieux (NY Rangers) 111, 3. B. Tkachuk (Ottawa) 106, 4. Dillon (Washington) 104, 5. N. Ritchie (Boston), Kadri (Colorado), Goodrow (Tampa Bay) všichni 97, 8. Gudbranson (Anaheim) 95, 9. T. Wilson (Washington) 93, 10. Deslauriers (Anaheim) 92, ...67. Hronek (Detroit) 46.

Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:

1. Chudobin (Dallas) 93,0, 2. T. Rask (Boston) 92,9, 3. Kuemper (Arizona) 92,8, 4. Allen (St. Louis) 92,7, 5. Francouz (Colorado), Merzlikins (Columbus) oba 92,3, 7. Hellebuyck (Winnipeg) 92,2, 8. Raanta (Arizona), Jarry (Pittsburgh) oba 92,1, 10. Lehner (Vegas), Bishop (Dallas) oba 92,0, ...33. Rittich (Calgary) 90,7, 37. Mrázek (Carolina) 90,5.

Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas:

1. T. Rask (Boston) 2,12, 2. Allen (St. Louis) 2,15, 3. Kuemper (Arizona), Chudobin (Dallas) oba 2,22, 5. Merzlikins (Columbus) 2,35, 6. Halák (Boston) 2,39, 7. Francouz (Colorado) 2,41, 8. Hart (Philadelphia) 2,42, 9. Jarry (Pittsburgh) 2,43, 10. Bishop (Dallas) 2,50, ...22. Mrázek (Carolina) 2,69, 40. Rittich (Calgary) 2,97.

Brankáři s čistým kontem:

1. Hellebuyck (Winnipeg) 6 nul, 2. Merzlikins (Columbus), T. Rask (Boston), M.-A. Fleury (Vegas) všichni 5, 4. Stalock (Minnesota), Saros (Nashville), Price (Montreal) všichni 4, 8. Mrázek, Reimer (oba Carolina), Halák (Boston), Jarry (Pittsburgh), Rinne (Nashville), Blackwood (New Jersey), Binnington (St. Louis), Andersen (Toronto), Vasilevskij (Tampa Bay) všichni 3, ...17. Rittich (Calgary) 2, 31. Francouz (Colorado) 1.

Brankáři podle počtu vychytaných výher:

1. Vasilevskij (Tampa Bay) 35 výher, 2. Hellebuyck (Winnipeg) 31, 3. Binnington (St. Louis) 30, 4. Andersen (Toronto) 29, 5. M.-A. Fleury (Vegas), Price (Montreal) oba 27, 7. T. Rask (Boston) 26, 8. Holtby (Washington) 25, 9. Rittich (Calgary), Hart (Philadelphia) oba 24, ...14. Francouz (Colorado), Mrázek (Carolina) oba 21.

Diváci:

Celkových 1082 zápasů navštívilo 18,805.362 diváků, v průměru 17.380 na zápas.