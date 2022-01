Zakladatelka Czech Press Photo vydává knihu o nejslavnějších fotografiích

Praha - Příběhy více než šesti desítek známých a slavných fotografií včetně snímku Alberta Einsteina s vyplazeným jazykem, Winstona Churchilla s rozzuřeným výrazem nebo fotografie smutné Marilyn Monroe vypráví ve své nové knize teoretička fotografie Daniela Mrázková. Zakladatelka tuzemské fotožurnalistické soutěže Czech Press Photo ji připravila ke 182. výročí vynálezu fotografie. Za týden ji v sídle společnosti Czech Photo pokřtí za účasti českých fotografů v knize zastoupených, sdělila autorka ČTK.

Kniha se jmenuje Příběhy slavných fotografií – skrytá tvář historie a volně navazuje na publikaci Příběh fotografie z roku 1985. "Je vrcholně vzrušující prožívat historii prostřednictvím zastavených okamžiků. Zvlášť, máme-li možnost poznat i to, co na nich vizuálně zachyceno není – to, co je skryto za nimi," uvedla autorka.

Za 180 let od vynálezu fotografie vznikla celá řada obrazů ztělesňujících významné události, jevy a osobnosti. "Jsou neoddělitelnou částí našeho vědomí, jakousi kapesní příručkou historie – ať už si pamatujeme jména jejich autorů nebo ne. Navíc mají tyto slavné snímky svou další, skrytou tvář. Jsou to jejich příběhy. Příběhy stejně fascinující, jako snímky samy," řekla Mrázková, která některé z příběhů chronologicky ve své knize vypráví.

Knihu otevírají rozhovory s pěti významnými světovými fotografy, jimiž jsou Don McCullin, Arnold Newman, James Nachtwey, Yousuf Karsh a Lennart Nilsson. Páteří publikace je 66 příběhů známých fotografií, z nichž 16 patří českým autorům. Příběhy vypráví o tom, co je za rámcem obrazu. Jejich časový záběr sahá od evropské přistěhovalecké horečky do Nového světa v 90. letech 19. století až po koronavirovou pandemii počátku 20. let 21. století. Každý příběhů rozkrývá historické pozadí i konkrétní okolnosti vzniku snímku, často i jeho dopad na společnost, na osud aktérů i samotného autora.

Autorka knihy se na konkrétních příkladech dotýká i etických, psychologických a sociologických otázek, zamýšlí se i nad tím, jak sociální média a jejich vliv na společnost v současné době fotografii mění a klade si otázky zaměřené k budoucnosti média.

Mrázková představí svou knihu v galerii Czech Photo Centre v pondělí 24. ledna v 17:00. Akce se zúčastní i její čeští aktéři – Antonín Kratochvíl, Jaroslav Kučera, Jan Saudek, Herbert Slavík, Petr Josek, Dan Materna, Jan Zátorský, Andrej Reiser nebo Líba Taylor.