Zakladatelé Walmarku, bratři Walachovi, dají třetinu majetku na charitu

Praha - Někdejší majitelé a zakladatelé výrobce doplňků stravy a vitamínů Walmark, bratři Adam, Mariusz a Valdemar Walachovi, dají 30 procent veškerého svého majetku na charitu. Uvedl to server Forbes.cz. Bratři Walachovi vloží část majetku do dobročinné nadace, která má vzniknout do konce letošního roku. Výši peněz na charitu bratři nechtěli upřesnit. Forbes a jím oslovení experti odhadují majetek bratrů na miliardy korun.

"Dali jsme si s bratry závazek, že do naší nadace převedeme 30 procent celého našeho majetku. Neodvolatelně. Tahle část peněz už nebude patřit nám, bude patřit nadaci a účelu, na který je zaměřená," sdělil Forbesu Adam Walach. Částka věnovaná na charitu nemusí být konečná. "Začneme 30 procenty, uvidíme, jak to bude fungovat. Máme vizi závazku až na polovinu našeho majetku," doplnil Valdemar Walach.

Na jaké projekty budou peníze určené na dobročinnost směřovat, zatím bratři neupřesnili. "Je spousta způsobů, jak pomáhat, spousta projektů, které je potřeba podpořit. Na nemocné děti, na postižené, na lidi bez domova," uvedl Mariusz Walach. Bratři zmínili třeba projekty spojené s křesťanstvím. "Jsme věřící lidé a věříme, že křesťanství, jakkoliv může být rozporuplně pojímáno, přináší velmi dobré hodnoty," řekl Adam Walach.

Bratři Walachovi v roce 1990 založili Walmark, který se stal středoevropským lídrem ve výrobě a distribuci vitaminů, minerálů a doplňků stravy. Původně spadala pod Walmark také třeba výroba džusů Relax. Divizi nápojů bratři prodali už v roce 2004 a celý Walmark pak v roce 2016. Peníze z prodeje Walmarku pak bratři Walachovi podle Forbesu ještě rozmnožili ve svém stávajícím investičním fondu Aternus, který investoval třeba do on-line supermarketu Rohlík.cz.